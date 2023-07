¿Qué dice la Dirección de Bienestar Animal sobre el pitbull asesinado?

La Doctora Teresita Álvarez, directora nacional de defensa, salud y bienestar animal, condenó el actuar del hombre que asesinó a puñaladas a un perro pitbull este jueves en la ciudad de Capiatá.

“Es un tema muy triste, referente a lo que ocurrió con este perro de la raza pitbull, llamado Ramsés. En la ley 4840 garantiza las obligaciones que tiene el propietario con relación a sus animales, y los derechos que tienen los animales. Hoy en día No aún son sujetos de derecho, son objetos de derechos”, refirió.



Refirió que la ley sanciona lo que hace el humano sobre el animal, pero no menciona eventos entre animales, o del animal al humano, por ejemplo, las mordeduras, de las cuales reciben denuncias constantemente. Dijo que condenan la saña con la que Ariel Catalino Ramírez Álvarez actuó. “Se pudo haber asustado una vez, pero fue reiterativo, eso condenamos desde la dirección”, afirmó.

Pitbull asesinado: reacción fue desmedida

La doctora Teresita Álvarez indicó que su apreciación personal es que la reacción de Ariel Catalino Ramírez Álvarez fue desmedida e irracional, teniendo en cuenta que los humanos somos seres pensantes, debería haber actuado a través de la justicia, teniendo en cuenta que estamos en un estado de derecho. Repudió el hecho de que el ataque al pitbull fue con varias y reiterativas puñaladas, si bien después de la primera estocada el perro lo mordió, lo cual es normal, después ya no opuso resistencia.

“El propietario no estaba en el momento. La señora le llama por teléfono, y le comenta la situación y le dice que ella estaba resguardada con sus hijos. El señor viene, vio la escena con sangre, y ahí él menciona que entró en estado de desesperación y ahí persiguió al perro, eso fue mucho después de lo ocurrido entre caninos”, relató.



Dijo que la propietaria del pitbull mencionó que el hijo menor, en un descuido, dejó el portón sin trancar y el perro se escapó, y que según los datos que recabaron de los propietarios y los vecinos, Ramsés era un perro sociable con las personas, seguramente no así con otros animales, ya que el relacionamiento con otros perros no es lo mismo, pero no tenía antecedentes con otras personas.

Pitbull asesinado: vivimos en un Estado de derecho

Según explicó Álvarez, El dueño o los propietarios tienen una responsabilidad civil, porque en el código civil, el animal es una propiedad, entonces, quien es el responsable de lo que hace la mascota, es el propietario.

“Acá ambas personas tienen responsabilidad, el propietario del pitbull tiene una responsabilidad civil, porque su animal produjo un daño irreparable con la muerte de uno de sus afectos, que es su mascota, y el señor que dio muerte al animal, tiene una responsabilidad penal, porque lo que hizo es un delito”, aseveró.



Agregó que el dueño del pitbull debería dar una reparación económica o moral al propietario del perro atacado, así como también corresponde un sumario administrativo por tenencia irresponsable, porque el animal accedió a la calle, donde no debe estar sino con ciertas medidas.

Pitbull asesinado ingresó directo a Fiscalía

La directora de bienestar animal dijo que este caso entró a la fiscalía directamente, por lo que la institución a su cargo fue convocada por la fiscal Carolina Martínez como coayudantes en la investigación.

Las tareas de la dirección fue de constituirse en el lugar, estudiar la escena, lo que ocurrió, y levantar el cuerpo de Ramsés (el perro pitbull) para hacer la necropsia, y arrimar los elementos para la investigación.



“Esta tarde la fiscal mencionó que el señor ya fue imputado, porque leí los comentarios que el por susto reaccionó, pero fue de manera desmedida. Nosotros somos seres racionales, pensantes, no podemos actuar de esta forma, hacer justicia por mano propia”, condenó.

Penas por tenencia irresponsable

Álvarez habló sobre las sanciones establecidas a propietarios por tenencia irresponsable de animales, que se consideran como faltas leves, graves y muy graves.

“Estas tres faltas eran administrativas y después, con la modificación, las faltas leves y graves son penas administrativas y el sumario a realizarse queda a nuestro cargo, y las muy graves pasamos al Ministerio Público, ya que forman a pasar a ser delito de acción penal pública”, alegó.



Dijo que los sumarios tienen penas administrativas, con faltas leves, que incluyen la falta de libreta de vacunación, falta de agua, de higiene en el ambiente, con una sanción que va desde 10 jornales, hasta los 100 jornales, mientras que con las faltas muy graves, en las que se encuadran dolencias que no están siendo tratadas, desnutrición, animales atados, la sanción que va desde los 101 jornales, hasta 500 jornales. Sin embargo, el asesino del pitbull se expone hasta dos años de cárcel o multa y la prohibición de tener mascotas por 10 años.

Asesinato de pitbull: no depende de la raza

La directora de bienestar animal dijo que es improbable el comportamiento del animal, sin embargo, el mismo no depende de la raza, ya que se considera que solamente el 30% del comportamiento depende de la carga genética y 70% es la educación, el ambiente, o el estímulo que puede recibir.

“No es porque es pitbull va a atacar, cualquier perro puede atacar, porque tiene mandíbula y tiene dientes. En cualquier momento puede ocurrir un estímulo, porque ellos se manejan por instinto, tenemos que conocer las características del animal que adoptamos, y tenemos que saber manejarlo”, aludió.



Dijo que en este caso, si bien es un accidente que pudo ocurrir, dejar que un menor no cierre bien el portón también es falta del deber del cuidado del propietario, ya que expone al peligro a cualquier otra persona y otros animales.

Satanizan raza Pitbull

Teresita Álvarez aseguró que se sataniza mucho la raza pitbull, lo cual motivó un reglamento de tenencia responsable de perros potencialmente peligrosos.

“No vamos a listar en razas, vamos a listar por características que tienen animales que pueden ser potencialmente peligrosos para la seguridad pública y vamos a poner ciertos requisitos que deben cumplir los propietarios”, agregó.

Dijo que buscan tener un registro de los propietarios de estos animales e identificarlos.

Características de perros potencialmente peligrosos

Citó cuáles son algunas características de los perros potencialmente peligrosos:

El peso corporal , mayor de 25 kilos, ya es un perro que tiene una fuerza que puede causar daño.

El perímetro torácico , mayor a 60, también es un perro que tiene mucha fuerza.

El contorno del cuello .

La forma del cráneo , un cráneo macizo.

El kg/fuerza de la mordida.

Explicó que estas son características que ayudan a entender que hay perros que pueden ser potencialmente peligrosos.

Además, un perro atado, sin agua, sin alimento adecuado, rezagado en el patio, sin recibir cariño, va a ser un perro que en algún momento va a sacar un temperamento no adecuado, según precisó.

Denuncias más comunes de maltrato animal

Citó que las denuncias más comunes de maltrato animal son perros atados, abandonados, desnutridos o sin tratamiento adecuado para algunas dolencias, como heridas con gusaneras, cachorros que no le están teniendo en condiciones adecuadas.

“Tenemos una clínica de la dirección donde recibe atención primaria, se extraen muestras para ver las condiciones sanitarias de ese animal, las más comunes, que son leismania, erliquia, ver su estado sanitario, la mayoría de los animales que ingresan están enfermos, desnutridos, se le hacen tratamiento”, agregó.



Dijo que en casos de animales que están politraumatizados, acuden a un convenio que mantienen con la fundación Mary Llorens, porque son casos que requieren atención más especializada, habilitando veterinarias con equipos y profesionales adecuados para tratar a los animales.

Adopción de animales rescatados

Álvarez contó que una vez de alta, los animales van nuevamente a la clínica, hacen un registro, y los derivan a un albergue en la ciudad de Guarambaré, donde están los animales en condiciones para ser adoptados.

“Hacemos jornadas de adopción, autocan, llevamos los animales en adopción, estamos dando en adopción varios animales de alta”, aseguró.

Castración gratuita

Habló del servicio de castración gratuita con el que cuentan para animales en condiciones en vulnerabilidad, o personas de escasos recursos que quieran acceder al servicio para sus mascotas.

“Los martes se hacen para caninos, los miércoles para felinos. Se solicita por correo bienestaranimalsg@gmail.com y se les agenda. Si el animal no está apto, se le menciona al propietario, se le hace los estudios y se le da un tiempo para que haga el tratamiento para que pueda castrarlo”, finalizó.