Faltan más de 1.000 bibliotecas en las escuelas y otras urgen reparaciones, según el MEC

Mientras el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) lanzó días atrás su proyecto insignia “Ñe’êry”, con un fondo inicial de US$ 12 millones para el fomento a la lectura con libros, paseos de lectura y bibliotecas en salas de clase, en las instituciones educativas solicitan más espacios para mejorar la comprensión lectora.

¡Yo! ¡Yo!, exclamaban los niños y niñas del primer grado de la escuela Sotero Colmán del Bañado Sur, ante una pregunta del profesor Toribio Ojeda: “¿Quién quiere leer?”. Luego, el docente eligió a dos alumnos, quienes agarraron el libro y practicaron una lectura.

“Acá los niños quieren leer. En la formación también, siempre hacemos prácticas y todos pasan”, asegura el profesor.

Un problema es, sin embargo, la falta de espacios para incentivar el amor por los libros fuera del aula. “En Sotero Colmán teníamos biblioteca, pero necesitábamos un comedor para los niños, así que tuvimos que usar el sitio para la merienda y el almuerzo escolar”, comenta la directora del centro educativo, Sixta Salinas.

MEC: hacen falta más de mil bibliotecas en las escuelas

Según datos de microplanificación del MEC (2022), se requieren 1.113 bibliotecas en las instituciones educativas de gestión pública en todo el país.

Además, 134 de las ya existentes en escuelas y colegios necesitan de refacciones urgentes. Otras 75 necesitan de adecuaciones para seguir funcionando. Solo en Asunción, hay 39 pedidos para construir nuevas bibliotecas, reparar las que ya existen o adecuarlas.

En un viejo estante guardan varios libros y materiales didácticos, en una de las salas de clase de la escuela básica 1.003 Clara Piacentini de Cacace del barrio Santa Ana.

También guardan allí premios y trofeos de concursos culturales y deportivos que ganaron alumnos y alumnas de la institución.

Biblioteca se convirtió en sala de clases por el aumento de estudiantes

“Este mueble conservamos todavía de lo que era nuestra biblioteca que se convirtió en sala de clase por el crecimiento natural de la matrícula”, explica la coordinadora del establecimiento, María Eva Acevedo.

La educadora reivindica a las bibliotecas como espacios didácticos necesarios para atraer el interés por los cuentos, la literatura y la historia en los estudiantes. “Si no hay biblioteca es como que no hay el mismo interés, no es que los estudiantes buscan cuando los materiales están solo en el aula”, remarca.

“Ñe’êry” se denomina el programa de lectura, escritura y oralidad que lanzó el MEC el jueves pasado, mediante el cual prometen, en conjunto con la Secretaría Nacional de Cultura, invertir US$ 12 millones para la compra de libros, materiales didácticos y la creación de bibliotecas, especialmente de bibliotecas en las salas de clase.

El proyecto se creó para contrarrestar una dura realidad: 8 de cada 10 estudiantes paraguayos no entienden lo que leen, de acuerdo con mediciones nacionales e internacionales.

MEC promete instalar 3.000 bibliotecas de aulas este mismo año

La viceministra de Educación Básica, María Gloria Pereira, comentó que para lo que resta del año en curso pretenden adquirir 3.000 bibliotecas de aulas.

Sobre los niveles de comprensión lectora y el proyecto de lectura del MEC, el profesor Toribio Ojeda sostiene que muchas veces los proyectos son “muy ambiciosos” para algunas zonas y no se ajustan a la realidad de la comunidad.

“Otro problema es que tenemos demasiados programas en el currículum y muchas veces tenemos que saltar de un tema a otro cuando el contenido no está bien asentado”, asegura el maestro.