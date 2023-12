Peña califica de “tragedia” situación del transporte, pero insiste en que primero hay que pagar subsidios

Mientras los pasajeros a diario sufren por el pésimo servicio del actual servicio del transporte público, el presidente Santiago Peña insistió en que para solucionarlo primero deben pagar los subsidios. Agregó que el Gobierno dejó de pagar dicho beneficio a los transportistas, que subsidia la diferencia que hoy representa casi el 40% del costo de cada pasaje.

“El subsidio no es a los transportistas, es al usuario de transporte, si no hubiese ese subsidio el ciudadano tendría que pagar un transporte más caro”, puntualizó. Agregó que desde el 15 de agosto insiste en que primero se debe cumplir con el acuerdo de dicho beneficio a favor del sector empresarial.“No puedo exigir que compren nuevas unidades y salgan a trabajar si el Estado no está haciendo su parte, de pagar la mitad sobre el costo del servicio. Estamos cerca de ponernos al día”, añadió en entrevista para NPY. El mandatario adelantó que este fin de año terminan de pagar la millonaria deuda del subsidio.

Lea más: Transporte público y sus datos secretos

Transportistas “están quebrados”, dice Santiago Peña

Así también, señaló que hay cerca de 50 permisionarios actualmente y es probable que apenas 15 de ellos tengan la capacidad y solvencia para prestar el servicio, pues muchos están quebrados y por ende no pueden hacer nuevas inversiones.

Lea más: Transporte público: Recién ahora el Gobierno tiene la tarifa del pasaje de abril y mayo

Peña añadió que, al mismo tiempo, trabajan para mejorar la gestión. “Los itinerarios tienen que ser licitados de vuelta y administrados por gente que tenga la capacidad económica”, insistió.

No obstante, insistió en que todo se debe hacer “desde la posición de pagar antes para después exigir”.

Sobre qué alternativas propone, descartó revivir el metrobús y señaló que la alternativa es el proyecto de ley para el tren de cercanías, iniciado en el Gobierno de Mario Abdo Benítez y ajustado en su administración para la presentación ante el Congreso. “Ojalá se pueda dar, avanzamos mucho con la República de Corea, creemos que va a ser un salto tremendo, va a descomprimir”, manifestó.