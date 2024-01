Parxin: concejales alineados se niegan a debatir sobre rescisión de contrato por estacionamiento tarifado

En la sesión de la Junta Municipal de Asunción, el concejal Álvaro Grau (PPQ) presentó una minuta por la cual solicita a la Intendencia Municipal, a cargo de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista), la inmediata rescisión del contrato con la firma Parxin, concesionaria del estacionamiento tarifado, ante severas irregularidades que esta tendría.

El concejal también pidió a la Contraloría General de la República (CGR) que estudie varias irregularidades en torno a al consorcio Parxin, de manera a buscar el término del contrato sin el pago de una indemnización. El ente actualmente realiza una fiscalización en torno al tema.

Como era de esperarse, el edil no tuvo buena respuesta de parte de sus colegas ante su minuta hoy. Los concejales no solo no apoyaron su propuesta sino que se negaron al debate, ya que estos han demostrado posturas que favorecen a Parxin en varias ocasiones.

Parxin: concejales oficialistas no permitieron el debate

Grau solicitó que su minuta sea tratada sobre tablas, pero sin que siquiera pudiera explayar sus razones, el concejal colorado Miguel Sosa solicitó que el documento sea derivado a la comisión de Legislación para estudio. Tanto Sosa como sus colegas colorados y cuatro liberales votaron en contra de que el tema sea tratado sobre tablas, logrando mayoría.

Grupos ciudadanos y comisiones vecinales, además de instituciones y otras autoridades, como parlamentarios, han llenado de críticas el sistema del estacionamiento tarifado y han pedido la rescisión del contrato, o al menos una investigación, ante las irregularidades que habría cometido el consorcio Parxin. En cambio, los concejales se llaman a silencio y hasta se niegan a debatir el tema públicamente.

Luego de que su minuta fuera derivada a comisiones, durante la sesión, el concejal Grau solicitó que se le conceda la palabra para expresar sus denuncias, pero se lo negaron. Entonces, el edil pidió que se ponga al menos un plazo al tratamiento del documento, el cual finalmente fue estipulado en 15 días. Según los ediles, sería tratada el próximo lunes en comisión de Legislación.

Según Grau, no solo se presentaron varias fallas al momento de la implementación del sistema, el que duró solo una semana a comienzo de este mes, sino que existen varias fallas de origen en el contrato.

Empresa israelí que tenía experiencia, ya no está el grupo que compone Parxin

También la concejala Jazmín Galeano (PEN), presentó una minuta por medio de la cual solicita a la Intendencia Municipal que proceda a una nueva revisión y análisis del proceso de rescisión de contrato con la empresa Parxin, “debido a la necesidad de restaurar la estabilidad administrativa y económica de la administración municipal, así como la tranquilidad y bienestar de los ciudadanos en general”, según expresa. También fue derivada a comisión.

Parxin está integrada por dos empresa, la paraguaya Geolatina y la argentina Onix Parque. En 2015, a la hora de pujar en la licitación, Parxin basó toda su experiencia en la empresa israelí Parx Ltd., presentada como accionista mayoritaria de Onix. Pero Parx ya no es parte de Onix y, por ende, de Parxin. Estos cambios no se habrían informado a la Municipalidad de Asunción, incluso cuando afectaron, aparentemente, a la calidad del servicio del consorcio.

La adjudicación a Parxin se dio en 2015; en 2017, por supuesto incumplimiento en la presentación de una póliza de seguro, la comuna inició un proceso de rescisión de contrato, pero la institución pública perdió en todas las instancias y en 2022, la Justicia dispuso que el contrato debía ejecutarse o pagarse una millonaria indemnización.

Pese a que aparecieron hechos nuevos, que probaban que dentro de Parxin sus responsables se habrían modificado, lo que podría afectar la experiencia, el intendente Óscar Rodríguez dispuso que se implemente el servicio. El estacionamiento tarifado se inició el 2 de enero, pero ante las fallas en la aplicación, que no fue desarrollada por Parx Ltd, como prometió Parxin, el intendente volvió a suspender sine die el sistema, negándose hasta ahora a iniciar una nueva rescisión de contrato.