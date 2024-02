Parxin sigue sin “arreglar” su app, incluso con la prórroga otorgada por Nenecho

El sistema del estacionamiento tarifado en Asunción se encuentra suspendido, decisión tomada por el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) el 10 de enero, luego de una semana de una implementación llena de fallas en el sistema, principalmente en la app, por parte del consorcio Parxin, concesionario.

Nelson Mora, jefe de gabinete municipal, recordó que tras la suspensión se había estipulado un cronograma para que la firma vuelva a presentar a la comuna su aplicación móvil con los diferentes servicios, de manera que se apruebe la app antes de usarse.

Lea más: Estacionamiento tarifado: “No voy a tomar una decisión populista”, asegura intendente de Asunción

Sin embargo, pese a esta “prórroga”, la app de Parxin no está lista. Mora comentó que la firma supuestamente estaría adelantada a las presentaciones que se le pidió, pero que estas nuevamente hubo reclamos por parte de los técnicos municipales, por lo que deben hacerse arreglos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El jefe de gabinete especificó que el 23 de enero debían presentar el mapeo de las zonas, puntos de venta, carga de datos. El lunes 29 se debía demostrar la posibilidad de hacer facturación y realizar las pruebas de funcionalidad. “Y de hoy en adelante se debe mostrar la seguridad de la aplicación. Esa es la parte que nosotros le delegamos a Mitic para que nos de su parecer”, expresó. Finalmente, el 6 de febrero se hará la prueba de masividad.

Lea más: Parxin: concejales alineados se niegan a debatir sobre rescisión de contrato por estacionamiento tarifado

No multará a Parxin

Sobre la posibilidad de multas a Parxin debido a las fallas presentadas, Mora aceptó que sí existen multas estipuladas en el contrato, en su artículo 9, pero que la comuna no intentará sancionar al consorcio. “Las multas son en caso de que no cumpla la empresa, pero en caso de que no exista la suspensión, pero como está suspendido ahora ...”, indicó, alegando que la Municipalidad no puede multar a Parxin pese a las fallas, debido al cese del servicio.

Lea más: Estacionamiento tarifado: Contraloría analiza tres puntos que podrían derivar en rescisión con Parxin

Insistido por qué no se eligió multa a la empresa antes de suspender el sistema, Mora procedió a explicar extensamente que la licitación en sí se debe remitir a lo que dice el Pliego de Bases y Condiciones, el contrato y, a la vez, a la Ley de Concesiones, ya que los tres documentos están conectados.

En conclusión, el jefe de Gabinete alegó que se deben cumplir con las etapas que están estipuladas y la primera es la suspensión. En caso de buscar la rescisión se debe juntar razones jurídicas para luego presentarlas ante un tribunal arbitral, lo que supuestamente la municipalidad está realizando ahora.

Nenecho resolverá qué hacer con estacionamiento tarifado, en primera quincena de febrero

Por su parte, el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, aseguró que su decisión con respecto a si se volverá a implementar el sistema o no, la dará luego de recibir las conclusiones del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) y la Contraloría General de la República, instituciones que realizan una mesa de evaluación y una fiscalización, respetivamente.

Lea más: Dueño de Parxin gana 23% del estacionamiento tarifado en Posadas, pero consorcio exige el 65% en Asunción

“Nosotros seguimos entregando documentaciones para que puedan tener el dossier y nos puedan dar una recomendación, para que podamos tener elementos para tomar una decisión sobre Parxin”, sostuvo Rodríguez en entrevista con ABC.

“Yo no voy a tomar una decisión populista”, enfatizó Rodríguez, quien aseguró que la decisión será pensada, analizada y sobre todo previendo inconvenientes para el municipio y a los contribuyentes. Al ser consultado si se podría dar la rescisión del contrato con Parxin, dijo: “Todo puede pasar en esta vida, lo único que no puede pasar es volver de la muerte”.

Lea más: Parxin: Contraloría analiza experiencia de “nuevos dueños” y horario nocturno de estacionamiento tarifado

El departamento de TIC de la Municipalidad cuenta con un plazo hasta la primera quincena de febrero para presentar un informe. Con esta información el intendente dice que tomará una decisión. “Yo di un tiempo máximo de la primera quincena de febrero para tomar la decisión con todos esos elementos”, refirió.