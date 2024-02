Jubilados del IPS se sumarán a movilización contra el nepotismo

Jubilados aglutinados en la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay anunciaron que se unirán a una movilización de varias organizaciones que se realizará el jueves 15 de febrero en el Congreso Nacional, para repudiar la práctica del nepotismo.

La plataforma, liderada por Pedro Halley, aprovechará la oportunidad para exponer también los reclamos de su sector.

Exigen principalmente que el Instituto de Previsión Social (IPS) les proporcione un seguro de salud digno y un reajuste de sus haberes jubilatorios, que desde hace tiempo no condice con el costo actual de vida.

Reclamarán reajuste de haberes jubilatorios

Pedro Halley detalló que se centrarán en protestar por la pésima administración del Seguro de Salud de IPS y en exigir un nuevo método de reajuste de los haberes jubilatorios.

“Miles de jubilados ya están pasando hambre, entre ellos los jubilados municipales, que ya no están cobrando sus haberes”, advirtió Halley.

Solicitan el acompañamiento de todos los jubilados que puedan sumarse y se les pide llevar una prenda blanca para identificarse. El punto de encuentro será frente a la Catedral de Asunción. También pueden llevar pancartas.

Lo que ganan no condice con el costo de vida

“No puede ser que habiéndose pagado las deudas de las farmacéuticas igualmente siguen faltando insumos. Queremos respuestas, una atención digna. Vamos a exigir un ajuste digno de haberes jubilatorios para el año próximo”, indicó Halley.

El vocero comentó que los reajustes se hacen según Índice de Precios del Consumidor (IPC), que es un referente de política monetaria, pero “no tiene nada que ver con el costo real de vida”.

Añadió que la principal queja de los jubilados es que deben comprar los medicamentos que no hay en la previsional. “Gastan todo su dinero en irse a Clorinda a comprar medicamentos que no hay. El año pasado ya le pedimos al presidente de la República que dé la orden para que se reactive el laboratorio de producción del IPS. El ahorro que producirá permitirá pagar la cuentas con los proveedores y se dignificaría la atención a la gente, pero no se hacen las cosas. Hace 20 años producía los mejores medicamentos de uso masivo del país”, recordó Pedro Halley.

Hicieron una fórmula, pero no son escuchados

El líder de la organización comentó que los jubilados tienen elaborada una fórmula que tiene que ver con la rentabilidad obtenida por la previsional en el sistema bancario.

“Hace dos años ya elaboramos el proyecto de ley; están los parámetros técnicos para hacer esa fórmula, pero no se la da importancia”, dijo Halley.