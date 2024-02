IPS: septuagenaria espera hace 40 días por cirugía del corazón que ya se postergó tres veces, denuncian

Familiares de Elba Rotela (71), quien debe someterse a una cirugía del corazón en el Instituto de Previsión Social (IPS), denunciaron que están a la espera de la delicada operación desde hace 40 días. Afirman que en el Hospital Central ya postergaron la cirugía cardiaca en tres ocasiones, y que la septuagenaria incluso se infectó con la súperbacteria KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemasa), a raíz del prolongado tiempo de espera.

Alba Baeza, hija de la paciente, contó a ABC que tuvieron que realizar gastos millonarios para que su madre pueda ir al quirófano. Afirmó que se vieron obligados incluso a recurrir a préstamos y actividades solidarias para poder cubrir los gastos, que superan los G. 20 millones.

“En el IPS nos dijeron que debíamos comprar una válvula que cuesta más de G. 22 millones y todos los insumos quirúrgicos para que mi mamá se pueda operar. Hicimos préstamos, eventos solidarios, juntamos plata como pudimos para comprar. Conseguimos por G. 20 millones y presentamos todo lo que nos pedían el 18 de enero. Pasó el tiempo y no le operan a mi mamá; tres veces ya postergaron la cirugía porque supuestamente no está anotada en lista”, lamentó la denunciante.

IPS: paciente se infectó de KPC mientras espera cirugía

La señora Elba ingresó al Hospital Central el 1 de enero. Mientras aguardaba por la operación, se infectó de KPC, una súperbacteria multirresistente que puede causar infecciones graves en personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Según indicó la denunciante, el parte médico refiere que la mujer está en condiciones de someterse a la cirugía, pero que al momento de presentar los insumos, la operación no fue realizada tal como se había acordado. Una nueva fecha se marcó para el 2 de febrero, pero llegado el día y a minutos de entrar al quirófano, los familiares de la señora Elba recibieron la noticia que el nombre de su madre, no estaba en la lista de cirugías del día.

Se procedió a marcar otra fecha, que fue fijada para el 7 de febrero. No obstante, llegado el momento, la mujer tampoco se encontraba en la lista de cirugías del día. Pese a los cuestionamientos realizados por la familia, la operación fue nuevamente pospuesta y debe realizarse -supuestamente- mañana 9 de febrero.

“Lloré, supliqué para que le operen ya a mi mamá; intenté hablar con el director, el doctor Hugo Martínez, pero no me recibió, no me dejaron entrar junto a él. Nosotros ya compramos la válvula, hicimos préstamos millonarios para comprar y mi mamá está preparada para la cirugía, pero están trabando todo, juegan con la gente pobre”, reclamó.

“Pagamos mensualmente, pero tenemos que llorar, suplicar por los pasillos para que nos brinden lo que nos corresponde como asegurados”, puntualizó impotente la denunciante.