Emblemático colegio de Asunción está abandonado por el MEC

El Colegio Nacional Asunción Escalada (CNAE), el emblemático ex Nacional de Niñas fundado en 1.938, no pasa por su mejor momento en la actualidad, ante el abandono del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Estudiantes no tienen docentes en varias cátedras y en sus aulas hay muebles rotos y ventiladores que no funcionan, por lo que sufren ante la actual ola de calor.

Con el paso del tiempo muestra cómo se van deteriorando las paredes de la institución educativa, que a 86 años de su fundación, están invadidas por la humedad y denotan el desinterés de las autoridades en mantener este colegio nacional.

Al ingresar a la zona de la Educación Media, en la planta alta, los estudiantes permanecían sentados y conversando entre ellos, sin el acompañamiento de un profesor el viernes, horas antes del mediodía. No contaban con el maestro para la asignatura correspondiente a ese horario.

El año pasado, faltaron rubros docentes para cubrir 1.000 horas cátedra en asignaturas específicas de bachilleratos técnicos y de Ciencias Sociales en el Colegio Nacional Asunción Escalada (CNAE). A casi un mes del inicio de clases el 23 de febrero, siguen faltando rubros para cargos de aula, pero desde la dirección no contaban con la información exacta sobre la cantidad de faltantes.

MEC: Rubros docentes ya fueron solicitados, aclaró la directora del CNAE

“Nos faltan rubros para profesores, pero ya hicimos los trámites ante la Supervisión de la zona y ante el MEC, es seguro que está en camino cubrir las vacancias que necesitamos”, dijo al respecto la directora del centro educativo, Lourdes Casco.

Explicó que ella asumió recién en la institución educativa, luego de ser ganadora de concurso, por lo que se sigue informando sobre la situación general del CNAE.

“Tenemos muchas necesidades en la institución, no solo en materia de cargos sino también en infraestructura, en mobiliario y en el sistema de climatización”, agregó.

Mientras, el Gobierno plantea su proyecto “Hambre cero” para las instituciones educativas, ni en Asunción el MEC cumple con la universalidad que tanto pregona en sus discursos el ministro de Educación, Luis Ramírez.

De 500 alumnos en Escolar Básica, solo 187 reciben almuerzos

De 500 alumnos que tienen en el tercer ciclo de la Escolar Básica y que deben recibir el almuerzo escolar, solo alcanza para 187, según comentó la directora Casco.

“Hay alumnos del turno tarde que vienen para almorzar antes del mediodía para que les alcance la comida”, afirmó la educadora.

El director de Asuntos Gremiales del MEC, Humberto Ayala, aseguró el jueves tras una reunión con el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), que en una semana serán repuestos 7.000 cargos docentes a nivel país, luego de un concurso público.

Sobre la situación de infraestructura, una vez más se comprometieron a realizar 316 refacciones - a cargo del Ministerio de Obras Públicas-, y la reparación de otras 1.000. “En tres años queremos regularizar todas las instituciones”, apuntó Ayala.