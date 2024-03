IPS: Lamentan falta de medicamentos contra la diabetes y también contra las alergias

Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) vienen denunciando hace meses la falta de medicamentos necesarios en tratamientos que no deberían interrumpirse, pues perderían efectividad. Pacientes con diabetes no tienen, por ejemplo, metformina y liraglutide, afirman. Los alérgicos a los ácaros cuentan la viacrusis por la que deben atravesar para tratarse con vacunas que, encima, ahora no hay, denuncian.