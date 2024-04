Peaje en hidrovía: hay propuesta de monto menor pero sigue sin acuerdo

Paraguay ha recibido una propuesta de la Argentina en relación al peaje fluvial que impuso la hidrovía, según anunció ayer el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, en rueda de prensa.

Se supone que se trata de un monto menor, pero el canciller aclaró que la propuesta debe seguir su desarrollo burocrático en los diferentes aspectos vinculados, por ejemplo, que debe ser coherente con el servicio que presta el vecino país a la navegación, según dijo.

“Lo que quiero que entiendan es que Paraguay no se opone y no se opuso al pago de un peaje en la Hidrovía Paraguay-Paraná, lo que ha hecho nuestro país es plantear desde un principio el pleno cumplimiento del Tratado de la Hidrovía Paraguay–Paraná, que en sus artículos 8 y 9 establece que para un pago de peaje tiene que haber un consenso de los cinco países partes y ser consecuente con una prestación de servicios”, explicó.

Ramírez Lezcano señaló que se ha avanzado y remarcó que ya existe un informe y una propuesta en la que Argentina plantea algunas soluciones.

Comentó que se eliminó en este momento toda incautación de barcazas y resolvió seguir las discusiones respecto de las medidas precedentes adoptadas por el anterior gobierno de la República Argentina respecto de la aplicación de la tarifa impuesta y vigente de US$ 1.47 por tonelada, que aún no fue derogado pero que no se está ejecutando.

Repreguntado sobre cuanto sería el monto aceptable para el peaje respondió que se va determinar en base a una propuesta más concreta de Argentina.

Explicó que hay reuniones pendientes y que en las mismas se estará abordando justamente cuál debería ser el nivel de la tarifa para alcanzar un acuerdo que sea posteriormente consensuado con los demás países.

“La propuesta es que Argentina nos haga un planteamiento de cuál es una tarifa que esté acorde con las prestaciones de servicio, de manera que exista un consenso entre los países partes del Acuerdo de la Hidrovía. Porque siempre que haya una prestación del servicio no existe ninguna oposición a que se pague un peaje”, aseveró.

Indicó también que se está dialogando con los demás países integrantes de la hidrovía, Brasil, Uruguay y Bolivia, con los cuales hay comunicación permanente sobre las reuniones referidas, con el propósito de que se avance en forma conjunta en las discusiones relacionadas al peaje.

Vuelto a preguntar sobre cuánto sería lo que se puede bajar el precio del peaje, tampoco dio ninguna cifra.

“Sobre esos temas estamos discutiendo en la mesa, la anterior cifra que planteaba el gobierno argentino anterior es de 1,47 dólares por tonelada métrica para las embarcaciones de otros países y 1.47 pesos argentinos por tonelada métrica para las embarcaciones argentinas”, agregó. Esta discriminación fue lo que originó la protesta y se llevó el caso a los órganos de solución, pero actualmente no se está exigiendo pago.

Con todo y Milei, el peaje sigue vigente

La Resolución N° 1023/2022 del Ministerio de Transporte de Argentina, estableció que desde el 1 de enero de 2023 se implemente un peaje para el tránsito fluvial por el troncal de la hidrovía dentro de su territorio, según se publicó en el boletín oficial del vecino país, el 30 de diciembre de 2022. La Resolución fue firmada por el entonces ministro de Transporte de Argentina, Diego Alberto Giuliano.

Hasta el momento, a pesar de todas las palabras y promesas del nuevo gobierno del vecino país, Javier Milei, no existe ninguna documentación que derogue el peaje, solamente se tiene el aliciente de que no se está exigiendo en la práctica y no se están incautando embarcaciones.