Destacan homenaje a docentes del Chaco

El pasado 30 de abril, día del maestro, se realizaron los comicios generales para elegir nuevas autoridades de nuestro país, razón por la cual los educadores no pudieron festejar tan grata fecha, es por eso que en varias instituciones educativas se adelantaron las celebraciones. En Fuerte Olimpo, una vez más, los docentes fueron agasajados gracias al trabajo realizado por un pequeño grupo de ex alumnas, como una forma de retribuir la labor de sus ex maestros.