Alto Paraguay: esporádicos aguaceros aumentan ola de calor

Los aguaceros se dan de forma dispersa y no sobrepasan los 10 mm. En algunas regiones, las marcas, ni siquiera llegan a los 5 mm, en otros lugares no se registran nada de lluvias. La Dirección de Meteorología, estaba anunciando que podrían producirse fenómenos de lluvias intensas entre la noche y madrugada de hoy en zonas específicas del Alto Paraguay, lamentablemente esto no sucedió y se sigue esperando por las ansiadas precipitaciones.

Atendiendo las altas temperaturas que se registran en la zona, donde fácilmente se superan la marca de los 50º bajo sol, cuando se suceden este tipo de pequeños aguaceros, el ambiente se convierte en una verdadera caldera, por lo que se siente con más fuerza el intenso calor.

Asistencia de agua

Alrededor de 1.000 familias del distrito de Fuerte Olimpo son las asistidas de forma permanente con el acarreo de agua potable, así como pobladores pertenecientes a las comunidades de Toro Pampa, San Carlos y María Auxiliadora. La ayuda también llega a los alumnos de la escuela Ñu Apua, que funciona en pleno centro del Chaco, en forma de internado.

Los camiones cisternas también bajan el agua a las familias de las estancias que se encuentran al paso de estas poblaciones, a lo que se le suma la asistencia a los pequeños productores que buscan salvar sus pocos animales vacunos.

Desde hace unos días, 2 camiones cisternas del Ministerio de Obras Publicas, al servicio de la Asociación de Caminos, se sumaron al único vehículo de dicha característica perteneciente a la Municipalidad para realizar este trabajo de acarrear el vital líquido a estos pobladores. Atendiendo la alta demanda de personas que piden el agua tampoco se logra dar abasto.

Estos camiones deben acarrear primero agua potable, utilizada únicamente para el consumo humano y luego llevar agua cruda para que las familias realicen sus demás actividades, como lavar las ropas y dar de beber a sus animales domésticos.

Luego también se debe acarrear agua cruda del río, para tirar en los secos tajamares de los más de 300 pequeños productores que a diario piden el vital líquido, para salvar sus pocos animales vacunos y de corral como las ovejas y cerdos.

Atendiendo que los pedidos de agua son numerosos, se necesitan más camiones cisternas que puedan quedarse en la zona de Fuerte Olimpo, para sumarse al pequeño grupo y hacer esta tarea, y no como se suele hacer la Secretaria de Emergencia Nacional (SEN), que envía un camión solo por una semana, y luego regresa a su base, dejando inconclusa su tarea.

Mortandad de animales

La falta de lluvia que produce la escasez del vital líquido y de alimentos para el ganado vacuno está produciendo mortandad de animales, siendo los pequeños ganaderos los más perjudicados. Los grandes productores, por lo general, cuentan con mayores infraestructuras, como para poder soportar estas largas sequías.

La variedad de animales silvestres que componen la fauna chaqueña también está siendo afectada por la sequía, notándose en varios casos matanza indiscriminada de estos animales por cazadores furtivos, que se aprovechan de la situación, de cuando los animales desorientados buscan algo de agua, siendo presas fáciles para estas personas.