Pedirán a Itaipú costear compra de equipos médicos para el nuevo Hospital Regional de Fuerte Olimpo

El gobernador del Alto Paraguay Arturo Méndez (cartista) dijo que en el transcurso de la semana estarán trabajando con los responsables de esta región sanitaria, para elaborar la lista de los médicos con que debe contar el nuevo hospital; Luego harán la solicitud de compra a la Itaipú Binacional para dotarlo de los equipos hospitalarios necesarios.

Además de realizar esta gestión, la otra tarea será con los responsables del Ministerio de Salud, dijo el jefe departamental, en el sentido de crear las condiciones económicas necesarias para incentivar a los médicos especialistas a venir a trabajar en la zona.

“Tenemos la promesa del presidente de la República Santiago Peña de acompañar todas estas gestiones tendientes a mejorar la salud en el Alto Paraguay”, indicó. Según el gobernador, el jefe de Estado cuando estuvo en diciembre por esta comunidad, se encargó de visitar la obra y se comprometió a dar funcionalidad a este nuevo hospital.

Agregó que no cuentan con los equipamientos médicos necesarios y no se contrata a los especialistas, al menos de las áreas específicas, esta enorme construcción solo será una cascara. Insistió en realizar todo lo que este a su alcance e inclusive el uso de más recursos, para poder hacer que mejore la salud en el distrito.

Obra

Los trabajos se encuentran en su etapa final en un 95% de avance y su culminación está prevista para finales de mayo. El nuevo hospital se construye sobre un área de 4.000 más 2 y cuenta con varios pabellones entre estas de urgencias para adultos y pediatría. Sobresalen las salas de recepción de pacientes, de reanimación, de procedimientos menores de acogida y de enfermería.

En bloque de cirugías cuenta con salas de parto, 2 salas de cirugías, de esterilizar del personal médico y de vestuarios, además se construyen bloques de lavandería, cocina de preparación de alimentos y comedor.

El pabellón para pacientes internados cuenta con 9 salas con una capacidad para 32 camas cada una de ellas con sus respectivos sanitarios, se debe construir también una planta de tratamiento de residuos hospitalarios.

Accesibilidad

La obra del nuevo hospital se ubica a unos 500 mts antes de llegar a la población, a un costado del camino principal que llega a la localidad y que lo comunica con el resto del país. El camino es de tierra por lo que transitar por el lugar en días de lluvias se complica.

La Gobernación o el Ministerio de Obras Publicas deberían encargarse de solucionar este inconveniente colocando una capa asfáltica o cementado para poder asegurar la llegada de los pacientes hasta el hospital, se trata solo de unas 5 cuadras para así garantizar el acceso de las personas que acudan a consultar en el nuevo nosocomio.

También se debe dotar de sistemas de agua corriente a la nueva obra, atendiendo que hasta el momento se olvidaron de este gran detalle, y finalmente la compra de un motor generador para caso de emergencias, atendiendo la precariedad del servicio de la energía eléctrica que presta la ANDE en la zona.

Elefante blanco

El obispo del Chaco, monseñor Gabriel Escobar, había mencionado que en caso de que no se logre equipar de la forma correcta al nuevo hospital y no se logre contratar a los médicos especialistas, la obra será solo un gran elefante blanco, y no dará solución a los problemas de la salud de los pobladores.

Es responsabilidad de las autoridades buscar la forma de cómo equipar el nosocomio y que los responsables del Ministerio de Salud puedan incentivar económicamente la venida de los profesionales, decía el religioso.

Varios médicos especialistas estarían interesados en trabajar en la zona, pero lastimosamente las autoridades, sobre todo de salud, no les ofrece alternativas económicas que les pueda interesar, una de ellas podría ser que el profesional tenga rubros tanto del MSP como del Instituto de Previsión Social.

En la actualidad estos rubros están concentrados en personal de blanco que trabajan en la zona, pero que no cuentan con ninguna especialidad, tal como lo denunció el obispo del Chaco. Estos vínculos fueron conseguidos en su gran mayoría por favores políticos, dejando de lado a los médicos especialistas.