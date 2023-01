Romina Núñez: se movilizan y piden justicia por paraguaya asesinada en España

El caso de Romina Núñez viene generando diversas movilizaciones no solo en España, sino también en nuestro país. Hoy se hicieron dos reclamos en las calles de forma simultánea.

Lea más: Sale en libertad provisional el acusado de asesinar a una paraguaya en España

En nuestra capital una de la voceras de la protesta fue Melanie Vega, que es directora de FemiUnidas. Conversó con ABC y criticó la falta de interés de la justicia española. Se pregunta cómo es que dejaron pasar cuatro años y no hubo ningún juicio.

Comentó que la fiscalía no pudo demostrar quién mató a Romina, sin embargo, el principal investigado, Raúl Díaz Chacón, esposo de la víctima, dijo que la encontró muerta, y que en medio de la desesperación la desmembró, la quemó y arrojo sus restos al mar.

“Ninguna institución local se hizo eco para conversar con sus pares que investigan el caso en España. Esto no puede quedar impune”, señaló Melanie muy molesta y preocupada.

Por su parte, Gloria Duarte de la Asociación Japayke Paraguay, manifestó que Díaz es muy peligroso y que anda libre por la ciudad de Madrid, capital española. “Hay testigos que tienen miedo. Se cumplió 4 años de prisión y al no haber juicio le dieron la libertad provisional”, confirmó Duarte.

Agregó que la madre de Romina se enfermó tras esta muerte y también necesita justicia. Aportó el dato que la abogada de la familia de Núñez que está en España no accedió a la confirmación si el investigado, firmó o no una comparecencia que demuestre que no se fugó.

“Sabemos de paraguayas asesinadas en España y en otras partes del mundo. Exigimos además que el Presidente de la República Mario Abdo se interese por este drama”, reiteraron. En lo que respeta a otras acciones desde suelo guaraní, mañana a las 9:00 entregarán una nota a varios entes del Poder Ejecutivo para que apoyen el pedido de justicia.

Lea más: Caso Romina Celeste Núñez: “Colectivo Paraguay resiste” se pronunció ante el embajador paraguayo en España

Piden que Consejo General del Poder Judicial de España intervenga para que se haga un juicio

En Madrid fue la otra movilización con una importante convocatoria de varios grupos feministas y de paraguayas y paraguayas que residen en Europa.

En una nota, al Consejo General del Poder Judicial de España piden su intervención para que que la Sala de la Audiencia Provincial de las Palmas señale de forma inmediata la fecha de celebración del juicio.

“Exigimos que Raúl Díaz sea de una vez juzgado y pueda pagar por este crimen machista. Es imperdonable que un presunto feminicida haya quedado libre con el consecuente riesgo de fuga”, reza parte del manifiesto leído en la vía pública y con un megáfono.

“Este encuentro es también por todas las personas que fueron y son víctimas de violencia machista, es la lucha por evitar futuros acontecimientos similares”, indicaron en este repudio por la inacción de la justicia española.

Lea más: Romina Núñez: “Paraguay resiste” de España repudia liberación de presunto asesino