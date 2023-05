Fiscales acusan a cinco camioneros por supuesta extorsión al ministro del Interior

Agentes de la Fiscalía acusaron y pidieron juicio para Ángel Ramón Zaracho Núñez (55), Julio César Solaeche Barreto (55), Juan Fredi Friedenlib González (48), Vicente Medina Duarte (42) y Roberto Merardo Almiron Acha (39). Los mismos habrían exigido al principio US$ 1.000.000 y luego US$ 50.000 dólares al ministro Federico González, para no cerrar rutas.