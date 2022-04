Fiscala: camioneros pidieron US$ 1 millón para no cerrar rutas durante este Gobierno

La fiscal Liliana Alcaraz afirmó que el supuesto pedido original de los líderes camioneros detenidos hoy por extorsión fue de un millón de dólares para no realizar nuevos cierres de ruta hasta el final del mandato del presidente Mario Abdo Benítez, pero finalmente redujeron su exigencia a US$ 300.000. Los US$ 50.000 en efectivo con los que cayó uno de los cinco detenidos solo fue un anticipo, expresó la agente del Ministerio Público.