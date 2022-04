Detienen a líderes camioneros por pedir US$ 50.000 para no cerrar rutas

El ministro del Interior, Federico González, denunció ante el Ministerio Público que cinco líderes camioneros -aunque no se dieron identidades- solicitaron supuestamente US$ 50.000 a cambio de no aplicar bloqueo de rutas. Tras ello, se montó un operativo fiscal-policial con una entrega vigilada del monto solicitado, resultando detenidos cinco involucrados.