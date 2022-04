Camioneros contra el subsidio: amenazan con cerrar rutas en todo el país

Una radical y sorpresiva medida anunciaron los camioneros este lunes al indicar que cerrarán las rutas del país en el caso de que Diputados sancione el proyecto que crea un fondo de estabilización que plantea subsidiar el diésel común y la nafta virgen a través de un préstamo inicial de US$ 100 millones. La Cámara Baja prevé tratar el documento en una sesión extraordinaria prevista para las 11:00 de hoy.

“Seguimos firmes en nuestra postura de ‘no al préstamo’. (Pedro) Alliana, por ejemplo, tiene un privilegio que nadie tiene: él tiene combustible a crédito. Vaya a saber cuánto está debiendo este señor. Él no puede actuar así (...) “Queremos ser contralores del pueblo. Que se hagan préstamos, pero para salud, para mejorar los caminos, no para darle a empresarios, a grandes emblemas privados”, dijo Almirón este lunes en conversación con radio ABC Cardinal 730 AM.

Piden regulación de Petropar

Almirón explicó que lo que buscan es que Petropar regule el precio del diésel, tal como se hacía hasta hace algunos años. “Queremos eso para que haya control (que Petropar regule el precio de los combustibles). ¿Los emblemas (privados) muestran los costos para que podamos ver cuáles son? No van a hacer (...) sinvergüenzas son”, añadió.

En esa línea, expresó que los emblemas privados alzaron los precios de los combustibles mucho más de lo que correspondía. “Los emblemas, en estas condiciones, solo debieron alzar G. 1.000 y alzaron G. 2.500 (por litro, en el caso del diésel común), porque se ‘encapricharon’ por el Gobierno por el subsidio que le dio a Petropar. Ahora el precio del crudo bajó y el combustible no baja”, sostuvo.

Despliegue de 60.000 camiones

El dirigente camionero, uno de lo más radicales del sector, recordó que esta decisión se tomó el viernes en una reunión que se llevó a cabo en Alto Paraná. Si bien no habló directamente de un cierre de rutas, indicó que la “gente no va a poder viajar”.

“Se les da privilegios a los políticos, a los empresarios. Es hora de cambiar, no repartir plata. Acordamos las 35 asociaciones (...) Son 60.000 camiones. Creo que la gente no va a poder viajar y nosotros en la calle vamos a comer la chipa. Prácticamente vamos a hacer en todo el país”, dijo.

Almirón también resaltó la incongruencia de los referentes del oficialismo colorado, quienes dicen estar en contra del subsidio, pero luego aprueban el proyecto. “Nadie sabe qué es lo que quieren”, acusó.

“Estamos padeciendo porque somos inútiles, somos cobardes. Por las redes sociales o WhatsApp no vamos a poder solucionar. Los transportistas somos los defensores de todo el mundo”, concluyó Almirón.