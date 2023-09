Caso Belia: nuevo revés para exguardia de casa de cambios

A través del AI N° 229, la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, ratificó la prisión preventiva al procesado Wilfrido Raúl Caballero Vega (48), quien se desempeñaba como guardia de seguridad de la sucursal de Villa Morra de “Panorama Cambios SA”, utilizada por Miguel “Celular” Servín para sus operaciones de lavado de dinero.

Dicha decisión fue asumida tras concretarse la audiencia de revisión de medidas para el procesado, que había solicitado su abogada defensora Carla Rivarola, en consideración de que “la investigación ha concluido”, por lo que no representaría ningún riesgo de obstrucción a la causa.

Añadió la auxiliar de justicia que “cabe resaltar que mi representado siempre ha estado sujeto a las resultas de este proceso, ya que nunca ha incidentado la investigación ni las resoluciones de esta magistratura”. Sin embargo, el fiscal de Narcotráfico, Luis Said, solicitó que se ratifique la prisión, ya que “a esta altura del procedimiento, la convicción acerca de la participación del mismo en la comisión de los hechos que le fueran atribuidos se halla fortalecida”.

Por su parte, la magistrada Rosarito Montanía sostuvo que “ante la ausencia de nuevos elementos de juicio que desvirtúen los motivos que en su oportunidad fueron considerados para el dictamiento de la prisión preventiva y al no existir circunstancias que puedan ser ponderadas a favor y que minimicen los peligros procesales”, como de obstrucción y fuga.

Proceso contra exgerente y guardia de casa de cambios

Dentro de la investigación y como consecuencia de lo hallado en la sucursal capitalina de Panorama Cambios fueron imputados los empleados del local Juan Carlos Martínez Núñez, César Daniel Fretes Ávalos, Sara Marcela Zárate y Justo González, por frustración de la persecución y ejecución penal, como autores.

También fue imputado el guardia de seguridad de la casa de cambios, Wilfrido Raúl Caballero Vega, quien escapó luego de haber sido alertado y ayudado por los citados más arriba. En su apuro por salir del sitio, dejó olvidados su arma de fuego y dos cargadores con 17 municiones.

Igualmente, el exgerente de Panorama Cambios Rubén Darío González Cantaluppi (55) fue encausado por la Fiscalía, pues, según datos que manejan los investigadores, este habría ayudado a Miguel Ángel Servín a introducir el dinero ganado a través del narcotráfico al sistema financiero legal cuando gerenciaba el establecimiento.

Tanto Wilfrido Caballero Vega como Rubén González Cantaluppi están prófugos e imputados por lavado de dinero por el Código Penal, así como también por asociación criminal y lavado de dinero, según lo establecido en la Ley N° 1.340/88. Además, sus cuentas corrientes en bancos, financieras y cooperativas fueron bloqueadas por orden de la jueza penal de garantías especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía.

Millonaria suma estaba distribuida y oculta en casa de cambios

En el allanamiento del 22 de setiembre en la sucursal de Panorama Cambios de Villa Morra, los intervinientes del Ministerio Público y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detectaron que los billetes de guaraníes, dólares, reales y pesos argentinos se encontraban ocultos en distintos espacios. La entonces fiscala general, Sandra Quiñónez, había ordenado una investigación sobre el origen del dinero.

Así, en un modular con doble fondo se encontraron G. 1.450.000.000, R$ 1.212.000 y US$ 640.000; en la parte superior del modular estaba la suma de US$ 30.240; en una mochila se hallaron otros G. 1.000.000.000, en tanto que dentro de un maletín negro había G. 133.166.000 y US$ 151.935.

También, dentro de un sobre de manila con la inscripción “César Fretes” se encontraron 105 pesos argentinos, R$ 2 y G. 181.000 y, por último, en un sobre de color rojo, con la inscripción “Experiencia”, había 184 pesos argentinos, R$ 6.248, G. 501.000 y US$ 9. Todas las cifras en efectivo.