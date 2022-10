Caso Belia: jueza rechaza pedido de guardia fugitivo de anular su imputación

A través del AI N° 304, la jueza penal de garantías especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía, dio a conocer su rechazo al incidente de nulidad planteado, desde la clandestinidad, por parte de Wilfrido Caballero, a través de su abogado y representante Rigoberto Manuel López, contra la imputación fiscal en su contra, dentro del denominado caso Belia.

Es preciso señalar que Wilfrido Caballero Vega, fue imputado por hechos de lavado de dinero por el Código Penal, así como por asociación criminal y lavado de dinero de la Ley N° 1340/88, por el agente fiscal Isaac Ferreira, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico.

Sin embargo, como el citado fiscal y toda la unidad antidrogas del Ministerio Público fueron recusados, el caso fue asignado de forma provisoria al fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Juan Manuel Ledesma.

Wilfrido Caballero, se desempeñaba como guardia de seguridad en la sucursal de la casa de cambios “Panorama Cambios SA”, cuya oficina que fue intervenida el 22 de setiembre pasado se encuentra en el barrio Villa Morra de Asunción. El mismo huyó de ese sitio, tras ser alertado por otros funcionarios sobre la presencia de la comitiva.

Imputación no atribuye hechos

El abogado Rigoberto López refirió que a partir del 2019 se iniciaron las investigaciones de los casos “Texas” y “Belia”, además del operativo “Swiffer” iniciado en julio de 2020, sobre organizaciones narcotraficantes que operaban desde el norte del país. En medio de todo, surgió el nombre de Miguel Ángel Servín Palacios, alias Miguel Celular.

La imputación fiscal refiere que Servín Palacios, con el fin de encubrir el origen de su patrimonio obtenido gracias al tráfico de sustancias, habría proveído de capital a personas de su confianza, identificadas como operadores que a su vez supuestamente pretendieron legitimar dicho dinero mediante técnicas financieras, transacciones, compra de bienes muebles e inmuebles.

El abogado de la defensa hizo referencia a la parte de la imputación en la que se describe que el 30 de junio de 2021, a las 13:09 Wilfrido Caballero se comunicó con una persona que le consulta al guardia “te entrego ya Dani la mochila”, a lo que Caballero respondió “si me entregó” y “culmina la imputación mencionando que los funcionarios de la casa Panorama Cambios, formarían parte de la estructura criminal liderada por Servín”.

Sin embargo, “a todas luces la imputación no describe la conducta desplegada por Wilfrido Raúl Caballero dentro de las disposiciones del lavado de dinero o del tráfico internacional de drogas” y “el hecho de trabajar en una casa de cambios en el puesto de guardia de seguridad no configura un hecho punible y con respecto a la supuesta llamada no es una descripción sucinta sobre lavado de dinero o tráfico internacional de drogas”.

El fiscal Ledesma por su parte, respondió solicitando el rechazo del pedido de la defensa. En tanto que la magistrada, si bien declaró admisible el incidente, lo rechazó, señalando que para el Ministerio Público hay elementos de sospecha y la conducta de Caballero se confirmará o no durante la etapa preparatoria.