Estas son otras evidencias de pagos a testigos en trama para sacar a Mario Ferreiro

Pagos a testigos, declaraciones testificales preparadas antes de acudir al Ministerio Público e información privilegiada y adelantada de los movimientos de la Fiscalía en los procesos penales que terminaron en la salida de Mario Ferreiro de la intendencia de Asunción.

Las comunicaciones entre los actores políticos que se encargaron de mover el montaje revelan la forma en la que los implicados no solo movieron los procesos contra el exjefe comunal opositor, sino también ayudaron a mover (o frenar) otras causas en paralelo.

Esto se desprende del análisis de casi 6.000 páginas de comunicaciones a través de WhatsApp que forman parte del expediente judicial que terminó en la absolución del exintendente de Asunción. Estos mensajes fueron obtenidos del teléfono del extitular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Camilo Soares, quien entregó el aparato de forma voluntaria al tribunal. ABC accedió a la copia de los documentos.

Los principales operadores eran el entonces ministro asesor de la Presidencia de la República Daniel Centurión, y el diputado Arnaldo Samaniego.

Soares también mantuvo comunicación constante con Francisco Florentín, dirigente del P-MAS y exfuncionario de la comuna.

Camilo Soares pide cumplir con testigos

Si en los mensajes publicados días atrás Soares hablaba de “pollos” para abogados y el otro comensal, en otros momentos de la conversación con el diputado y exintendente asunceno Arnaldo Samaniego (ANR-oficialista) fue más expresivo.

El 13 de diciembre de 2019, días antes de “dar el golpe” (según las expresiones de Samaniego), Soares dijo tener con él las declaraciones de los testigos de la denuncia del caso de la “caja paralela”, pero dejó en claro que faltaba algo para avanzar. “Yo tengo las declaraciones conmigo. Pero mis testigos no se van a mover si no les cumplo (sic)”, escribió.

La advertencia de “Guachi”

En las comunicaciones, Florentín y Soares hablan de que Alfredo Guachiré, ciberactivista y cercano al extitular de la SEN, sería “clave” en las testificales.

Días atrás, nuestro diario había publicado mensajes en los que Florentín le decía a Soares que Guachiré pedía G. 20 millones a cambio de materiales que servirían para fomentar las denuncias contra Ferreiro.

El 3 de diciembre de 2019, semanas antes de los allanamientos, Soares le confirmó a Florentín: “Si, ya me comuniqué con el, voy a conseguirle la plata antes del 18 (sic)”.

Unos días más tarde, el 17 de noviembre, Soares insistió: “Avísale a Guachi que mañana o el lunes a más tardar le caños a cubrir la mitad de la deuda (sic)”

Dos días más tarde, Florentín el avisó a Soares que seguían los reclamos, a lo que éste le confirmó que tardaría una semana más.

Ya en diciembre de 2019, Soares y Florentín hablan de la necesidad de realizar las declaraciones (ver infografía). Sin embargo, el 11 de diciembre, terminó saltando una advertencia.

“Guachire al salir me dijo yo no declaró si no cerramos lo acordado, le dije que mañana ya tenemos el tema (sic)”, le escribió Florentin a Soares esa noche.

“No hay la posibilidad de imprimir y firmar nomas ya las declaraciones testificales y entregar con copia de cédula (sic)”, llegó a preguntar Florentín.

“Guerra total”, dice Guachiré a Florentín

Ese 11 de diciembre, Soares celebró la cercana caída de Ferreiro (ver infografía), pero también dejó entrever información privilegiada del proceso.

“Van a salir unas 7 imputaciones, allanamientos y explota todo. No van a aguantar hasta fin de mes”, le dijo a Florentín. “Tiene que ser guerra total”, le respondió éste.

Fiscal no habla con ABC, se contradice y habla de “ilicitud”

La fiscal Stella Mary Cano, denunciada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), sigue sin responder al pedido de consultas realizado por ABC Color ya el pasado lunes 9 de enero. De hecho, la propia agente del Ministerio Público reconoció en medios radiales que recibió la consulta, aún así optó por no responder a nuestro diario.

Cano no tuvo mayores problemas en realizar recorrido por otros medios para dar su versión.

“Están montando documentos, la foto de perfil que ponen no es mi foto de perfil. Nunca fue”, dijo a Radio Cáritas ayer. Cano hacía referencia a infografías publicadas por nuestro diario en las que claramente se hizo constar que los mensajes publicados eran los intercambiados por su asistente, Silvia Sapriza.

“Ya estamos hablando casi de un disparate. Esa es la realidad. No entiendo la finalidad del medio porque jactándose de ser serios, autodenominándose serios están proyendo datos totalmente falsos a la ciudadanía”, agregó.

“Ese medio periodístico perdió mi respeto y eso es algo personal”, agregó.

“Esos mensajes no forman parte del expediente. ¿Les parece que yo voy a entregar semejante evidencia? Es ridículo lo que está planteando el medio periodístico, es todo falso”, sostuvo la fiscal Cano.

Las contradicciones de Stella Mary Cano

Horas más tarde, Cano cambió su versión en conversación con Radio Ñanduti, para pasar a hablar de “ilicitud” por publicar conversaciones del extitular de la SEN, Camilo Soares. Es decir, de decir que los mensajes eran montados pasó a darles veracidad para luego apuntar a una supuesta ilicitud.

“La Fiscalía no vio estos mensajes, yo no vi los chats. Solo se retiraron mensajes de las épocas donde ocurrieron los hechos, ahora están mostrando mensajes del 2020″, dijo en entrevista con la 1020 AM.

“Constituye un delito publicitar información no autorizada por el dueño del teléfono, decir que es ilegal es poco”, agregó luego.

Cano pasó así de hablar de un supuesto montaje a darle veracidad a los mensajes para sostener que se trataba de información no autorizada.

Pandemia...en 2019

Cano también entró en contradicciones al decir que los mensajes eran falsos pero al reconocer que recibió a Camilo Soares en su residencia, pero que había sido supuestamente para recibir documentos y con la pandemia de coronavirus.

“La entrega de documentos fueron hechas en mi domicilio, ya cuando estaba el decreto de la cuarentena”, afirmó en conversación con la 780 AM.

Sin embargo, el cruce de mensajes revela que Soares fue citado al domicilio de Cano en diciembre de 2019, tres meses antes del primer caso de covid y por lo tanto tres meses antes de la entrada en vigencia de la cuarentena sanitaria.