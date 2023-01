Fiscala Stella Mary Cano debe ser investigada por el JEM

Los chats (conversaciones) vía WhatsApp del extitular de la SEN Camilo Soares, con varios interlocutores, extraídos, según el expediente judicial del proceso que se le siguió al exintendente de Asunción Mario Ferreiro, del teléfono del propio Soares, constituyen una de las más asombrosas pruebas de lo podrido que está el Ministerio Público en nuestro país. No cabe calificar sino como podredumbre a la suma de elementos que en esos chats involucran a fiscales, al Ministerio Público en general, y a la fiscala Stella Mary Cano, en particular. Una fiscala que se reúna con una de las partes en su domicilio particular, o en algún otro lugar privado, no merece seguir ocupando el cargo ni un segundo más, pues es un peligro para la sociedad.