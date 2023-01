Erico Galeano, “sin autorización” para desmentir soborno

Ayer, antes del inicio de la sesión de Diputados, en varias ocasiones se le consultó a Galeano si recibió “sobornos” de Cartes, pero se mantuvo en una única respuesta: “No estoy autorizado (a hablar), para eso está el líder de bancada”.

Con insistencia se le consultó sobre las millonarias operaciones que realizó con Cartes, una de ellas de US$ 2.250.000, pero también se negó a dar detalles.

“No vayan a mezclar una cosa con la otra, por favor, no tienen por qué mezclar. Ustedes saben la acusación contra el expresidente Cartes, no tiene nada que ver conmigo en particular”, dijo.

Tras la negativa, se intentó tener respuestas de Bachi Núñez, que se limitó a decir que las denuncias de EE.UU. supuestamente son solamente para debilitar las chances electorales de la ANR.

Al ser consultado si recibió sobornos dijo: “Nunca, nunca. No tengo US$ 30 millones de dólares como tiene la que acusa (Celeste Amarilla). Respecto al pago de US$ 1 millón que recibió de Cartes su exsecretario Luis Rafael de los Ríos Velázquez, Bachi se desentendió diciendo no mantener el vínculo. “Hace dos periodos que está en mi contra. En 2006 fue mi secretario general”, alegó.