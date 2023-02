Corte, sin quorum: no se define qué pasará con Eugenio Jiménez y la vicepresidencia segunda

Un intenso debate se desarrolló este miércoles en la plenaria de la Corte Suprema de Justicia, en donde se trató si se impone o no en el cargo de vicepresidente segundo al ministro Eugenio Jiménez Rolón, que había manifestado de antemano que no quería ser elegido.

Desde el principio de la sesión se notó que los ministros se mantendrían firmes en sus respectivas posturas.

El mismo presidente de la Corte, César Diesel, empezó el debate diciendo que la “elección” se hizo en cumplimiento del artículo 259 de la Constitución Nacional, sobre los deberes y atribuciones de la Corte Suprema.

Por tanto, según Diesel, tal deber y atribución recogido y desarrollado por la Ley 609/95 torna a todos los ministros de la Corte en “sujetos pasibles de ser designados como autoridades”.

El comentario de Martínez que molestó a Ríos

En determinado momento, el doctor Alberto Martínez Simón manifestó que los ministros están “impuestos como electores y elegibles” y que así funciona la democracia. “Uno puede estar en contra de lo elegido por la mayoría, pero lo tiene que aceptar en todos los ámbitos”, sentenció.

Expresó que la conducta humana es incoercible, por tanto, no se puede obligar a alguien a hacer algo. No obstante, eso no significa que no tenga consecuencia jurídica.

Propuso que si el doctor Jiménez decide finalmente no integrar el consejo “podría formular una renuncia fundada y que el pleno la estudie, sacando una acordada en la que se pueda trabajar con dos ministros”.

A partir de ahí, todo dio un giro inesperado, pues el ministro Víctor Ríos, al escuchar el argumento de Martínez Simón sobre que se debe obedecer a la mayoría, se molestó y expresó que esa justificación era usada por “Hitler, Mussolini y Stroessner”. Por lo expuesto, decidió retirarse del debate, dejando sin quorum la sesión.

Se levantó la sesión

Así, se levantó la sesión y una vez más el debate quedó pospuesto para la siguiente sesión ordinaria.

Pero antes de este abrupto levantamiento, varios ministros aportaron sus respectivos argumentos al debate.

Entre ellos, el propio ministro Víctor Ríos, quien enfatizó que la potestad constitucional que ejercen todos los miembros tiene que ver con “el derecho a ser elegido”.

No obstante, sostuvo que “si uno manifiesta que no quiere, no le pueden obligar. No hay forma de obligar a alguien a ser elegido”.

Aclaró que distinta sería la situación “si está en peligro el funcionamiento de la Corte, la vigencia de la Constitución o el estado de derecho; ahí se pueden tomar medidas excepcionales, pero acá no está en peligro eso”.

Resaltó que “es paradójico que alguien que dijo con anticipación que no quiere ser sea el más votado”.

“El mensaje es feo”

Mencionó la dignidad humana como base del ordenamiento jurídico institucional y enfatizó que “si esta Corte va a obligar a un ministro, el mensaje es feo. Estamos aquí para cuidar la libertad de las personas”.

A su turno, el protagonista del conflicto, el doctor Eugenio Jiménez Rolón, aclaró que su posición no cambió y recalcó que su negativa “no tiene nada que ver con aspectos políticos como se ha intentado establecer”.

Aclaró que la cuestión “es puramente interna de la Corte Suprema, que tiene que ver con la visión que cada uno tiene de cómo encarar las responsabilidades que tiene”.

“Estamos tratando de consolidar un estado democrático basado en el respeto a los derechos humanos. En un sistema constitucional no puede ponerse en tela de juicio que prima la libertad”, expuso el doctor Jiménez.

“Negativa se hizo por adelantado”

Reiteró que “no puede obligarse a una persona que expresó su voluntad de no integrar un órgano a que acepte la imposición, teniendo en cuenta que es resultado de una votación a sabiendas de la negativa que se hizo por adelantado”.

Añadió que la tesis de la carga pública ineludible “pierde de vista argumentos que rigen a los cuerpos colegiados y mezclan situaciones distintas”.

Aseveró que si es que no hubiera alternativas, él “hubiera sido el primero en aceptar la propuesta; de ninguna manera pondría en peligro lo que tenga que ver con la institucionalidad, pero no estamos en esa situación”.

Dijo estar convencido de que su posición no es desacertada y señaló que confía en las buenas intenciones de sus colegas.

“No fue candidato”

Manuel Ramírez Candia fue más simple y se enfocó en que Jiménez “no puede ser electo porque no fue candidato”.

“El doctor Jiménez antes del inicio manifestó que no era candidato, por tanto, ese voto emitido a su favor era nulo. Por eso sostengo que se tiene que dejar sin efecto esa proclamación y designar a César Garay, que tuvo un voto”.

Carolina Llanes, en su momento, justificó el atropello realizado el 3 de febrero, diciendo que “cuando asumimos esta responsabilidad asumimos todos los cargos inherentes”.

Es la tercera vez que intentan imponerle a Eugenio Jiménez Rolón la vicepresidencia segunda de la Corte. La primera vez fue el 3 de febrero, durante la sesión de elección. La segunda, la semana pasada, cuando postergaron el debate, y la tercera vez este miércoles, en que se levantó la sesión cuando el ministro Víctor Ríos la dejó sin quorum.