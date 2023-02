Corte posterga debate sobre la vicepresidencia segunda y Eugenio Jiménez Rolón

La semana pasada, los ministros de la CSJ designaron a Eugenio Jiménez Rolón como vicepresidente segundo de la institución. Esto anula la posibilidad de que él pueda ocupar cargos el año que viene y lo llamativo del caso es que el ministro aclaró que no era candidato a tal cargo.

Pese a su declaración y negativa, cinco ministros votaron para que ocupe el cargo y nuevamente Jiménez Rolón reiteró que él no puede ser elegido porque no es candidato, aclarando incluso que no desea ocupar la vicepresidencia segunda de la Corte Suprema de Justicia.

Ante este caso, en la sesión plenaria de hoy, la Corte tenía previsto debatir la solicitud de Jiménez Rolón sobre el asunto, pero finalmente su tratamiento fue postergado para la próxima sesión. “No sé si están dadas las condiciones para el tratamiento inmediato”, dijo Jiménez, poniendo en debate su propio pedido.

Asimismo, ante la vacancia de alguien que asuma la vicepresidencia segunda de la CSJ, de momento las autoridades son los ministros César Diésel, que fue elegido como presidente, y Carolina Llanes como vicepresidenta primera.

Por otra parte, el periodista de ABC Color Carlos Ortega indicó que en la sesión de hoy estuvo ausente el ministro Víctor Ríos, uno de los que se habían expresado en contra de la “designación dictatorial” a Jiménez Rolón.

