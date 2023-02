Pleno de la Corte discute hoy polémica designación de Jiménez Rolón como vice 2°

Para las 9:00 está prevista la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia, la primera luego de la designación del Dr. César Diesel como presidente del Consejo de Superintendencia, y de la Dra. Carolina Llanes en la vicepresidencia 1ª. El caso del Dr. Eugenio Jiménez Rolón, quien pese a rechazar su postulación para el cargo antes mismo de la votación fue designado como vicepresidente 2°, será el principal tema de debate.

En la sesión plenaria del pasado viernes, antes de la votación para la vicepresidencia 2ª aclaró a sus colegas que no deseaba postularse para el cargo y pidió a sus colegas que no lo tengan en cuenta. Pese a esta petición fue designado para el cargo con los votos de los ministros Luis Benítez Riera, Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón y César Diesel Junghanns.

Ante lo ocurrido, el ministro Eugenio Jiménez Rolón puntualizó que su designación no era válida por haber rechazado de antemano la postulación al cargo de vicepresidente 2°. Sin embargo, Martínez Simón planteó que el caso sea debatido recién en la sesión de hoy, alegando que era un tema complejo, y logró el apoyo de sus colegas Benítez Riera, Diesel y Llanes.

Jiménez Rolón quedaría vedado para próximo periodo

Durante el breve debate sobre su declinación al cargo de vicepresidente segundo de la máxima instancia judicial, el ministro Eugenio Jiménez Rolón pidió, en varias oportunidades, que conste en acta su rechazo a la designación. El ministro dio a entender que no estaba de acuerdo con algunas posturas, pero no dio detalles sobre su negativa para ocupar el cargo.

“Yo agradezco mucho la confianza pero adelanté mi posición a este respecto, así que lamento tener que señalar que no acepto este cargo. Ocurre que hay situaciones y puntos de vista de cómo se tiene que manejar la administración de justicia creo que en esta situación no voy a contribuir absolutamente en nada, de manera ruego me dispensen”, expresó Jiménez Rolón.

El ministro Alberto Martínez Simón salió al paso de la intervención de Jiménez Rolón para pedir que se trate la cuestión en la próxima sesión y así dar por concluida la votación. En esto pidió la palabra el ministro Víctor Ríos para aclarar que la votación en estas condiciones no es válida y sugirió designar al segundo más votado, que fue el Dr. César Garay, en esa misma sesión, en lo que fue acompañado por Ramírez y Jiménez.

“Yo sin embargo considero que no hay ningún obstáculo para que el pleno trate y resuelva ya esta cuestión porque es una cuestión voluntaria y el votado dice yo no voy a ejercer, no acepto y hay una segunda persona que obtuvo la segunda cantidad de votos, miembro de la sala que es el ministro Garay. Así que no veo ningún obstáculo para que al desistir, al no aceptar la designación la persona más votada, la segunda más votada sea la designada”, explicó el ministro Víctor Ríos.

“Esto no es una condena”

De hecho, el propio ministro Garay dijo en un momento de la plenaria que su postulación era “legítima” y “válida”, sin embargo, la “aplanadora” liderada por Martínez Simón persistió en dar por cerrada la votación y postergar la discusión sobre las “peticiones al pleno” que Jiménez crea conveniente y así tratar “su pedido de renuncia”. Sobre el punto, afirmó que se trata de una situación inédita que merecer un debate más amplio, de manera a sentar criterios a ser aplicados no solamente en este caso sino en otros venideros.

“Hay un aspecto central del planteamiento de sus excelencias que hay que aclarar. Este no es un acto de condena. Solamente las condenas se cumplen en contra de la voluntad del condenado. Este es un sistema democrático de derecho donde el elemento central es la autonomía de la voluntad y los civilistas saben mejor que yo. En un acto de elección obviamente se basa en la voluntad del candidato o candidata y por eso se postula. Y si no se postula es porque no quiere ser y no hay autoridad suprema, por lo menos en este estado constitucional de derecho que te pueda obligar a aceptar a ser elegido si no querés ser elegido. Ni la Constitución ni las normativas vigentes indican esto”, afirmó Ríos con vehemencia.

Al escuchar el término “renuncia”, Jiménez pidió la palabra para hacer la siguiente aclaración:

“No estoy renunciando a algo que previamente acepté, por lo tanto no debió computarse ningún voto a mi favor para ocupar la vicepresidencia segunda”, remarcó el ministro que integra la Sala Civil del máximo tribunal.

Finalmente, a pedido de la mayoría, la discusión se postergó para la sesión ordinaria de esta semana.

“Yo no tengo problema de que se trate ahora o después. Solamente quiero señalar que yo adelanté mi posición. Entonces, acá es una cuestión en la que se habla de carga pública pero no soy el único que tiene la carga pública, de modo que no afecta para nada la posición que yo estoy tomando” agregó Jiménez.

Posteriormente, reiteró que su postura se debe a la visión distinta que tiene con los demás ministros respecto a determinados aspectos que no reveló pero que a su criterio, esta diferencia haría que “yo antes de ser un colaborador, puedo convertirme en un obstáculo” y para concluir, aseguró que no cambiará de postura.

Con esta “jugada” de la mayoría en la Corte, el ministro Eugenio Jiménez Rolón podría quedar impedido para ocupar algún cargo, como la presidencia del máximo tribunal, en el próximo periodo, atendiendo que la ley establece que los integrantes del Consejo de Superintendencia no podrán ocupar cargos en la mesa directiva, de forma consecutiva.

Designación de Jiménez Rolón es “absurdo insostenible”, afirma Ríos

El ministro Víctor Ríos afirmó que la intención de imponer la vicepresidencia segunda de la Corte al ministro Eugenio Jiménez Rolón, que expresamente rechazó, “es un absurdo que no se puede sostener”.

Ríos agregó que el problema con la designación arbitraria es que Jiménez Rolón ya no podría postular el próximo periodo para presidente, lo que podría ser una estrategia para apartarlo por el hecho de no responder al cartismo.

“Si uno manifiesta: ‘No quiero ser candidato’, no puede ser obligado, no es como dicen que es una carga pública”, apuntó Ríos en charla con ABC Cardinal. Añadió que el querer imponer el cargo “es un absurdo que no se puede sostener”.

El integrante de la Sala Constitucional de la CSJ apuntó que la Constitución Nacional, desde el preámbulo, dice que se debe respetar la dignidad humana y que no se puede obligar a alguien a hacer lo que no quiere, salvo que se trate de una condena.