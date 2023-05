Buzarquis a Efraín Alegre y Llano: “Tienen que darse por notificados que perdimos como la guerra”

El senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) dijo que tanto Efraín Alegre como Blas Llano deben de dar un paso al costado y “darse por notificados de que perdimos como la guerra”.

Añadió que estas dos figuras, que representan a dos sectores principales del PLRA, también deben dar un paso al costado y aceptar que “hace 15 años están matando al partido liberal”.

Lamentó la pelea interna que hay entre los efrainistas y llanistas. “Uno que quiere echar a patadas a Efraín y otro dice o ‘Efraín o nadie’. Muchos quieren esconder debajo de la alfombra que tuvimos una pésima elección”, expuso Enrique Salyn Buzarquis, al tiempo de puntualizar que necesitan un recambio dentro de su nucleación.

Aseguró que sí existen otras figuras dentro de su partido, con las cuáles se puede “empezar a construir algo nuevo y recuperar la identidad del partido”.

Enrique Salyn Buzarquis sobre denuncias de fraude: la gente quiere una explicación

Al hablar sobre su postura con respecto a las denuncias de fraude electoral, y sobre el pedido de partidos de la oposición de abrir el sobre 4 en la Justicia Electoral, Buzarquis opinó que “hay una mayoría enojada que no votó por la Lista 1, pero es una mayoría dividida”.

“Al sumar los votos de Efraín y Payo llegás a 1.500.000, mientras que el Partido Colorado tuvo 1.250.000 votos. Cuando ocurren estos hechos la gente quiere encontrar una explicación. Hay denuncias de fraude, por supuesto, pero creo que también es el momento de la razón, de parar la pelota y analizar caso por caso”, analizó el senador.

Lea más: Kattya González: “Creo que la Concertación se disolvió”

Buzarquis contó que ya fue a la Justicia Electoral con un grupo de sus colegas y se puso a disposición de los ciudadanos. “Les dije que si hay una prueba concreta y tienen algo, lo presenten, que vamos a acompañarles. De hecho acompañamos, presentamos denuncias e hicimos todo lo que teníamos que hacer”, sostuvo Buzarquis.

Propone hacer muestreo de resultados

Al consultársele su opinión sobre el pedido que hicieron los apoderados de su partido, de abrir el sobre cuatro, opinó que su postura política es “hacer un muestreo para la tranquilidad y terminar con esto. Ahora, lo que no se va a poder hacer es una cuestión excesiva de mirar 12.000 mesas”.

El liberal recordó a su vez que hay una laguna jurídica con respecto a la apertura de sobres, pues “por un lado al ley te obliga a guardarlos, pero, si los guardas, para qué los guardas si eso no se puede usar”, analizó Buzarquis.

Lea más: Alegre y la Concertación irán al TSJE para exigir apertura del sobre N° 4

“No me voy a prestar a tilinguerías”

El senador también opinó sobre el fenómeno de Paraguayo Cubas y su forma de reclamar lo que considera unas elecciones fraudulentas.

Dijo que considera que el expresidenciable tiene derecho a reclamar “Sobre el caso Paraguayo Cubas, pero dentro de las leyes de la República”.

Criticó a Cubas diciendo que “necesitas del caos, no puede hacer política sin eso”.

Aclaró que definitivamente no está de acuerdo con el representante de Cruzada Nacional y que él solo apoyará todo lo que esté dentro de la democracia.

“Un proyecto dictatorial, fascista, anarquista, etc, no lo voy a apoyar. Yo voy a hacer oposición pero con propuestas. Atropellar instituciones, matar instituciones... No me voy a prestar a tilinguerías antojadizas. No estoy para la estupidez”, enfatizó Buzarquis.

“Me parece bien si Abdo quiere ocupar su banca”

En otro orden, Buzarquis se refirió a los dichos de algunos sectores sobre que Mario Abdo podría utilizar la senaduría vitalicia para denunciar hechos y obtener la protección que le otorgan los fueros.

Sobre el punto, opinó que “la Carta Magna es muy clara, por algo es senador vitalicio y no puede candidatarse a otras candidaturas. Me parece bien si (Abdo) quiere ocupar su banca, pero eso no te blinda de nada”.

Lea: Mario Abdo presenta proyecto de ley sobre senaduría vitalicia

Añadió para ser serios “tenemos que ver el contexto del proyecto”. “Yo no estaría de acuerdo en que sea un blindaje para nadie. Todos tienen que estar sometidos a cualquier investigación y nadie puede estar por encima de la Constitución y las leyes”.

Recordemos que el pasado viernes, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció que enviará al Congreso el proyecto de ley para reglamentar la senaduría vitalicia. La presentación estuvo a cargo de Hernán Huttemann, ministro secretario general, y César Trapani, asesor jurídico de la Presidencia.

Abdo quiere reglamentar senaduría vitalicia

El proyecto de ley que reglamenta la senaduría vitalicia tiene como objetivo reglamentar el artículo 189 de la Constitución Nacional, que dispone que los expresidentes de la República serán senadores vitalicios.

Hernan Huttemann manifestó que desde la senaduría vitalicia, el presidente quiere seguir aportando al debate de los intereses públicos.

Según anunciaron, el proyecto de ley pretende sentar las bases legales para determinar los alcances del ejercicio de las funciones de un senador vitalicio.

El proyecto contempla que los senadores vitalicios gocen de inmunidad de opinión, lo que significa que no podrán ser enjuiciados o criminalizados penalmente por sus opiniones en el trabajo parlamentario y legislativo.