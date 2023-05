Desafuero de Erico Galeano “se tiene que dar”, asegura Paniagua

Este lunes llegó a la Cámara de Diputados el pedido de desafuero del diputado colorado Erico Galeano -solicitado por el juez Gustavo Amarilla-, atendiendo que el cartista fue imputado por presunto lavado de dinero y asociación criminal de la ley de drogas, en el marco del Operativo A Ultranza Py.

Al respecto, el diputado Ángel Paniagua -quien se encuentra interinando la presidencia de la Cámara Baja- dijo que si la solicitud de desafuero era presentada hoy, se realizarían los trámites correspondientes para su tratamiento oficial este miércoles durante la sesión de los legisladores.

Al momento de dar sus declaraciones a la prensa, el colorado había dicho que “no leyó absolutamente nada” en referencia a la imputación, justificando que aguardaba su ingreso para ver el “alcance” de la misma y posteriormente analizar la situación desde las respectivas bancadas par emitir algún tipo de posicionamiento.

En referencia al desafuero en sí, Paniagua dijo lo siguiente: “Vamos a dar el desafuero; se tiene que dar y es el pedido de un juez de una instancia tan fundamental. No podemos desacatar una orden judicial y siempre voy a tratar de ir por lo correcto”, aseguró.

Erico Galeano y la ANR: “Hubo cosas peores”

Por otra parte, el diputado oficialista fue consultado si el caso de Erico Galeano “afecta a la imagen” de la Asociación Nacional Republicana y contestó lo siguiente: “Hubo cosas peores”.

“No sé si le afecta o no le afecta. Ya hubo cosas peores que estas que no le afectó (al Partido Colorado). Ustedes saben el caso de Horacio Cartes que fue declarado como corrupto (sic), posteriormente se presenta en unas elecciones y gana por una mayoría importante. Consecuentemente no sé si va a gravitar o no”, finalizó.

