MEC y alianza público-privada: futuro ministro habló de usar escuelas privadas para alumnos de educación pública

Ante el déficit en cuanto a infraestructura en el sector educativo, una opción sería el realizar alianza público-privadas con instituciones de educación privadas, según explicó el futuro ministro de Educación y Ciencias, Luis Fernando Ramírez.

“La alianza público-privada puede ser efectiva, pero cuantas escuelas privadas hay hoy que tienen una hermosa infraestructura que a las 14:00 ya no se usa, y por qué no se dispone para los chicos de la escuela pública”, aseveró.

Dijo que este tipo de alianzas puede ser muy eficaz, efectiva, a bajo costo y con un beneficio enorme. Explicó que hoy el MEC tiene cero en infraestructura porque pasó el Fonacide a las intendencias y gobernaciones, lo cual ve necesario para generar desarrollo y dinámica departamental.

Un MEC débil sería catastrófico

Dijo que en cuanto a la situación actual de la educación, fue la rectoría lo que falló, faltó y lo que le quitaron al ministerio de educación, para poder contar con un programa validado por la comunidad y gestionar posteriormente los mecanismos de financiación, en el que destacó como importante el control ciudadano.

“Creo que la gobernanza de lo público tiene que estar en manos de instituciones públicas robustas. porque cuando tengo una institución débil es una catástrofe y desastre para la sociedad”, afirmó.



En ese sentido, afirmó que las oenegés cumplen un papel y una función cuando el Estado está ausente, sin embargo, las mismas se van al tener un Estado fuerte, un MEC robusto y con transparencia.

Fondos de la UE para el MEC

Sobre los fondos de la Unión Europea que quisieron ser cercenados parte del Congreso Nacional, dijo que se debería cortar el suministro al ser un problema de los paraguayos, no contar con un diseño, proyecto o plan país para decir cuáles son las urgencias del país o definir donde queremos invertir los recursos

“No es un problema de la UE, es un problema de los paraguayos. El cooperante coopera con nosotros, no es nuestro mandatario”, aseguró.

Agregó que cree que su función es liderar y conversar con la gente y decir que la solución a los problemas de la educación paraguaya está en cancha paraguaya, y reafirmarse en que el diseño es paraguayo, pero recordó que somos un país pobre, y afirmó que no va a rechazar ninguna ayuda o cooperación.



“Este es uno de los desafíos más importantes, el lograr que una sociedad pueda entrar en diálogo es uno de los desafíos más importantes. No sabemos conversar, partir de nuestras diferencias, nos enojamos, pichamos, insultamos, denigramos y ese también es un aprendizaje y tenemos que salir de ese nivel”, agregó.

Si no hacemos bien la educación, el país colapsa

Ramírez afirmó que la educación que tenemos hoy, fue creada para una sociedad que ya no existe.

“Una de las cosas que quiero desarrollar, tiene que ver con el maestro comunitario, el que va a la casa y ve porque no viene. Se descubrió que una de las causas del ausentismo tiene que ver con el transporte, llega un momento en el que ya no tiene como irse a la escuela”, ejemplificó.

Agregó que el programa del MEC forma también parte de un ordenamiento y sinceramiento lo que es el sistema, en cuanto a cantidad de alumnos y docentes, donde pueden encontrar sorpresas y enfatizó en que el Registro Único del Estudiante (RUE) todavía hay que profundizar más y darle algunos ajustes, para que recoja datos reales que pueden significar ahorros que marquen la diferencia.



“A lo mejor soy ingenuo, pero creo en la conversación y el diálogo, pero llegamos a un punto donde si no hacemos bien la educación, el país colapsa, no hay margen de error, entonces si eso no pueden entender los gremios, tenemos que hacer un trabajo con todos y poner la educación en el medio y todos, gremios, empresarios, políticos van a tener que renunciar un poco”, aseveró.

Relación de futuro titular del MEC con Juntos por la Educación

Luis Fernando Ramírez explicó que su relación con la organización no gubernamental, Juntos por la Educación, consistió en ser un colaborador pedagógico para armar la estructura de como la organización podía contribuir con la educación

“Juntos es una unión de empresarios de mucho caudal que decidieron apoyar a la educación paraguaya, al sistema educativo público y pusieron recursos. La primera recaudación fue de 1.500.000 de dólares que pusieron empresarios”, contó.

Afirmó que continúa siendo colaborador técnico, haciendo trabajos de investigación y análisis, para plasmarlos en materiales y libros que están disponibles para que la gente pueda entender lo que pasa con la educación.



“Si miras quienes son los empresarios, tienen más una facción de centro y centro-derecha, que de izquierda, como se dijo. No son globalistas, para nada, al contrario. Pero el ruido que se produce es por una cooperación de la Unión Europea, que genera un observatorio donde entran muchas organizaciones de la sociedad civil, y desarrollado por Juntos por la Organización”, precisó.