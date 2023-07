Aniversario liberal con desafío de no “venderse” a HC y echar a traidores

“Que nadie dude, que no se engañen. Podrán seguir copando otras instituciones pero no lo lograrán en el Partido Liberal Radical Auténtico. El PLRA no se vende, no se alquila, no se arrodilla. El PLRA no será una sucursal del cartismo”, afirmó ayer el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, durante el acto de recordación de los 136 años de fundación del partido, que se cumplen hoy.

Del acto realizado donde se encuentra el monolito fundacional sobre la Avda. Mcal. López esquina Yegros participaron varios de los principales referentes del PLRA, que no se aliaron con el Partido Colorado en las últimas negociaciones en el Congreso, ya que advierten que es un intento de copamiento similar al de la época del dictador Alfredo Stroessner.

“Pondremos una muralla de hierro a este intento y como en otros momentos difíciles de la dictadura, mantendremos el verdadero liberalismo, el de los principios y los valores”, remarcó Alegre, que no obstante ratificar que se apartará de la dirección partidaria, dijo que no permitirán que el partido caiga en manos del cartismo.

El senador Salyn Buzarquis (PLRA) también fue enfático en advertir del peligro de que el copamiento colorado también llegue al PLRA, diciendo que sería la última estocada.

“Se está preparando el atraco con el Partido, para darle la última puñalada. Ya manejan los tres poderes, manejan el parlamento, el poder judicial, las instituciones, ya tienen sus senadores y diputados asalariados y la última trinchera que nos queda es el PLRA y esa bandera no le vamos a entregar jamás a está gente”, indicó Buzarquis.

Buzarquis pide expulsión de “bandidos y vendidos”

En un duro discurso, Salyn Buzarquis reprochó los casos de “transfuguismo político” en la oposición.

“Este es el cáncer que se muda en la oposición, porque los otros partidos también tiene sus bandidos, vendidos y alquilados”, dijo, por lo que planteó la necesidad de expulsar cuantas veces sea necesario a los “traidores”.

“Saquémosles, resaquémosles y saquémosles de vuelta, y si viene la orden judicial (para restituirles), cumplamos la orden judicial un rato y saquémosles otra vez. No tenemos que permitirles que sean otra vez candidatos”, sostuvo.

“La gente no es estúpida, antes el colorado era el bandido y el liberal era el honesto. Hoy el liberal es más bandido que los propios colorados. No son liberales, usaron el partido (...) para ser senadores y diputados coimeros, sinvergüenzas”, dijo Buzarquis diferenciando a los liberales de los ahora cuestionados.

Copamiento tipo stronista

“Nos encontramos hoy nuevamente ante un reto mayúsculo, el intento de copamiento total de las instituciones republicanas con una estrategia tendiente a la reinstauración del modelo stronista”, advirtió Alegre, quién no obstante dijo que es en este escenario donde el PLRA históricamente mostró más fortaleza.

El senador Eduardo Nakayama (PLRA) también reforzó este punto, diciendo que se repite la historia de “cuando Stroessner implantó la constitución del 67, se instauró lo que se conocía como la mascarilla democrática”.

“Supuestamente vivíamos en una democracia pero todos sabíamos que estábamos en una dictadura y había partidos políticos, pero varios de ellos jugaban directamente para el stronismo. (...) Eso históricamente se han denominado sectores colaboracionistas”, dijo. Mencionó que es difícil que se convenza a estos “fugados” ya que no responden a argumentos, sino “intereses económicos o cuoteo de cargos”.

Dura crítica a cinco “dionipillos”

Una dura alegoría a modo de crítica realizó un grupo de dirigentes liberales ayer contra los cinco senadores “aliados” al Partido Colorado en Cámara Alta, a los que tildaron de “dionipillos” por estar encabezados por el senador Dionisio Amarilla (PLRA).

Carlos Medina, expresidente de Comité liberal, encabezó esa peculiar forma de protesta, afirmando que lo que hacen es una forma de repudiar a los cinco “liberales” por “venderse” a la ANR y que en la situación en que está el país “no estamos para tirarnos rosas o perfume”.

“La situación es difícil y el Partido Colorado últimamente se convirtió en una gavilla para robar desde el gobierno. Se volvieron todos ladrones, en todas las instituciones públicas roban y el pueblo cae con más hambre”, dijo, sumando a esto que otra vez hay liberales que “se venden” a la ANR.

Afirmó que sería inaceptable que estos liberales no voten por ejemplo por el desafuero del senador Erico Galeano (ANR, HC), imputado por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico y asociación criminal.

“En caso de que estos cinco parlamentarios, dionipillos les llamamos (por estar encabezados por Dionisio Amarilla), Hermelinda Alvarenga, Sergio Rojas, Édgar López y Noelia Cabrera no voten por el desafuero (de Erico Galeano), esa ya va a ser la demostración palpable de que son amorales, no tienen ninguna noción de lo correcto, son amorales que no les importa nada más que llenarse los bolsillos”, dijo.

También hicieron autocrítica

Ayer también hicieron autocrítica sobre la derrota. “Desde el 93 venimos en esta lucha y la división ha hecho que teniendo mayoría de votos (en la oposición) terminemos perdiendo las elecciones”, dijo Alegre, que llamó a un diálogo en la oposición y planteará un directorio ampliado dentro del PLRA para que todos tengan espacio.

El senador Eduardo Nakayama remarcó que ya está acordado el apartamiento de Alegre, pero en la próxima convención del 6 de agosto el desafío será ratificar la línea opositora del PLRA y que la dirección no caiga en manos del sector ahora “entregado” a la ANR.