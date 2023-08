Saguier critica defensa de Alegre: “Si vos no estás de acuerdo, sos cartista”

Según explicó “Tito” Saguier, el ahora expresidente del PLRA, Efraín Alegre, acusa de cartista a quien plantee el debate sobre la humillante derrota sufrida en las últimas elecciones generales.

“Sí, nosotros no tenemos problema en asumir que tenemos que ampliar la participación, el debate, pero con el caso de Efraín no hay lugar. Si vos no estás de acuerdo, sos cartista. Cartista, cartista, y con eso quieren evitar el debate de fondo, que es la derrota humillante por medio millón de votos, como nunca antes ha sufrido el partido”, dijo en comunicación con ABC Cardinal.

Criticó que el PLRA perdiera cuatro gobernaciones: Concepción, Amambay, Caaguazú y Cordillera, quedando solo con dos liberales al frente del ejecutivo gubernamental, al igual que en el Poder Legislativo, donde de 14 senadores quedaron 11, además de los escaños perdidos en Diputados.

Efraín anarquizó convención

Según Saguier, al llegar al punto en que debían tratar la separación del cargo de presidente del PLRA de Efraín Alegre, fue el mismo extitular del partido quien tenía previsto se genere un ambiente inestable para aludir que no había condiciones para continuar con la convención.

“Pero qué no va a estar previsto. Cuando llegamos al estadio de tratar el tema de la sustitución de Efraín, ahí es cuando se incentiva la actitud planeada de levantar la sesión. Por eso es que ellos estuvieron permanentemente generando tensiones, peleas, gritos, y en el transcurso de la sesión estuvo permanentemente, el propio presidente del partido, buscando anarquizar la sesión”, aseguró.

Reconfirmó que había quedado con pleno quorum la sesión, teniendo en cuenta que de 525 convencionales habilitados para dar inicio a la sesión, quedaron 325, por lo que se votó el tema a viva voz por quienes se identificaron como convencionales.

Cuestionamientos a Efraín Alegre

Según explicó el exsenador, el deterioro institucional que sufre actualmente el PLRA se dio por varios motivos, uno de ellos que durante dos años no tuvieron sesión, evidencia de que no había diálogo en el Partido Liberal, lo que llevó a decisiones desacertadas.

“Entonces él (Efraín Alegre), unilateralmente, con su círculo, un círculo muy pequeño ahí, resuelven no dar participación”, explicó Saguier.

En ese sentido, dijo que los disidentes de Alegre no tienen problema en asumir que deben ampliar la participación, el debate, pero con el caso de Efraín no hubo lugar.

Alegre tiene lógica del nazismo

Según Saguier, Efraín Alegre utiliza la lógica del nazismo, aplicando la técnica de mentir reiteradas veces hasta que algo quede como verdad. Denunció que desde un principio el grupo de Alegre estaba generando disturbios con el propósito de crear un ambiente que les permitiera levantar la convención y retirarse.

“Yo los tenía a mi derecha. Yo estaba en la tarima, y a mi derecha estaban el hijo de Efraín, y el cuñado de Efraín, que me cañearon a puteada, que hijo de puta, vendido, que te entregaste por una embajada”, relató el exsenador.

Agregó que Efraín buscaba inculcar en el accionar político, lo cual es lo que les caracteriza, lo que hicieron en la campaña, inclusive, al contratar a un campañólogo español de derecha.

Separación prevista en el estatuto

El vicepresidente de la Convención liberal de este domingo explicó que la separación del cargo del presidente está prevista en el estatuto partidario, ya que el mismo es un cargo electivo partidario.

“Patria o mafia es pura reivindicación. No hay ninguna tarea física, no hay ningún trabajo político en la realidad. Se quedan ahí con eso. Y bueno, aquí lo dejaron al partido”, cuestionó.

Aseguró que no crearán ningún frente nuevo, ni ningún partido nuevo; sin embargo, dijo que deben trabajar mucho en la recuperación del partido, debido a que en los últimos meses se desafiliaron como 10.000 personas del partido.

Según Saguier, los 357 convencionales que se quedaron y votaron por la separación del cargo de la presidencia del PLRA de Efraín Alegre se rompieron el lomo en darle votos a Efraín en las últimas elecciones. “¿Y Efraín qué dice? Todos los que piden mi remoción son cartistas”, lamentó.