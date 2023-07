Efraín Alegre insiste en que no renunciará a presidencia del PLRA

En un vídeo publicado hoy en redes sociales, el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, reiteró sus afirmaciones de que no renunciará a la presidencia del principal partido opositor de Paraguay.

Los pedidos de que Alegre renuncie a la dirección del Partido Liberal crecieron en volumen desde las elecciones generales del pasado 30 de abril, en las que Alegre fue derrotado por tercera vez consecutiva en la pugna por la presidencia y el PLRA tuvo uno de sus peores resultados generales, perdiendo un gran número de gobernaciones y escaños en el Congreso.

Lea más: Aniversario liberal con desafío de no “venderse” a HC y echar a traidores

“No voy a renunciar, no voy a entregar el glorioso Partido Liberal Radical Auténtico al cartismo, jamás”, dijo Alegre en su mensaje de hoy, recurriendo de nuevo a la retórica anticartista que caracterizó a su campaña presidencial.

Numerosas voces dentro del Partido Liberal han llamado a que Alegre renuncie o sea destituido, mientras el partido opositor se encuentra en crisis de cara a su convención nacional del próximo 6 de agosto.

Lea más: Si Efraín Alegre continúa, “el Partido Liberal terminará dividido en dos”, según diputado

Alegre se mostró abierto a que se convoque a nuevas elecciones partidarias, afirmando que hay muchos liberales que “no se alquilan, que no se venden, que no son satélites” y señalando que “la única forma de elegir al presidente del partido, según el estatuto, es por el voto de los liberales”, pero señaló que un presidente no puede ser destituido por convención.

“Cuatro o cinco quieren ser presidentes por la ventana porque saben que el pueblo liberal no les va a elegir”, dijo Alegre, sin dar nombres. “No es facultad de los convencionales, ningún artículo dispone que se puede echar al presidente como están planteando”.

Lea más: Senador Salyn Buzarquis apunta a liberales “asalariados del cartismo”

Finalmente, Alegre desafió a quienes quieren verlo fuera de la presidencia a que “vayan nuevamente a pedirle a Cartes que me meta preso” o que contraten sicarios para que lo maten.