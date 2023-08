Destitución de Efraín Alegre: ¿Por qué le preocupa tanto Horacio Cartes?, pregunta Hermelinda Alvarenga

La senadora liberal “llanista” Hermelinda Alvarenga, vinculada fuertemente al cartismo, se refirió a la decisión de la Convención Liberal de destitución de Efraín Alegre como presidente del PLRA y aseguró que la considera “legal” y acusó a Alegre de vaciar el discurso del Partido Liberal.

“Nosotros no podemos escuchar el mismo discurso. ¿Por qué le preocupa tanto Horacio Cartes? Ese no es el discurso. Eso no espera la sociedad, la gente que tiene hambre, cómo solucionar la educación, cómo solucionar la infraestructura, cómo tener medicamentos, cómo tener médicos que tienen que atender a la gente humilde”, aseguró.

Y agregó: “Eso quieren, quieren soluciones, quieren puestos de trabajo, quieren oportunidades. No quieren escuchar un discurso seco, un discurso de ataque y un discurso que no plantea nada”, criticó.

Hermelinda Alvarenga: “Hay que despersonalizar el PLRA”

Para la senadora Alvarenga, el PLRA sufre un problema de personalización en lugar de fortalecer la institucionalidad y responsabilizó de eso a Efraín Alegre.

“Nosotros, los liberales, tenemos que entender que la institución es importante, en este caso el Partido Liberal, y no las personas. Mientras que personificamos el partido, en este caso el Partido Liberal Radical Auténtico, no existe solución”, aseguró.

“Él -Efraín Alegre- debe entender que el Partido Liberal es una institución. El Partido Liberal no es de nadie, no es de Hermelinda, no es de Dionisio, no es de los satélites como dice él”, remarcó.

“Nosotros tenemos que pensar en el Partido Liberal Radical Auténtico, que es la segunda fuerza, muy importante para nosotros los liberales”, señaló Alvarenga.

Destitución fue legal, según Alvarenga

Para la senadora Alvarenga, la destitución de Alegre fue legal. “Ya seguramente de parte de Efraín, seguramente que esto va a ser judicializado. De la otra parte, según los abogados, los entendidos abogados y escribanos, dijeron también que esto es legal. Y bueno, seguramente ya van a acudir a la instancia correspondiente para que se puedan solucionar”, remarcó.

“Escuché ayer que Efraín manifestó que esto es inconstitucional, que va a ir a la parte legal, pero yo digo que es legal. Él tiene que entender que la Convención, los convencionales, son las máximas autoridades también que pueden remover y, en este caso, al presidente del partido, Efraín Alegre”, consideró la senadora.

Con respecto a Hugo Fleitas, designado por la Convención como nuevo presidente, dijo: “Él también tiene que entender que el partido no es de Hugo Fleitas, el Partido Liberal es una institución y como institución debe seguir adelante y debe también... debemos también entender que somos la segunda fuerza, importante dentro del Partido Liberal”.

