Arresto domiciliario de Erico: se abre puerta a narcolegisladores, dice Kattya

La senadora del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, criticó la postura del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien justificando el pedido de arresto domiciliario realizado por el fiscal Néstor Coronel al procesado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, el senador colorado cartista Erico Galeano, dijo que el legislador tiene inmunidad de detención.

“Yo no concuerdo con la interpretación que realiza el señor fiscal general del Estado, la inmunidad parlamentaria no es una inmunidad absoluta. Los fueros no están para eso. La regla general es que los crímenes no tienen posibilidad de medidas alternativas. En casos similares se aplican lógicas similares, y acá vemos una justicia dubitativa, que siempre beneficia a aquel político de turno, motivo por el cual no se puede invocar los fueros para eludir la prisión preventiva”, afirmó la senadora.

Lea más: A Ultranza: Erico Galeano es el único procesado con arresto domiciliario

Aseguró que con esta interpretación peligrosa y temeraria de Rolón, estamos abriendo las compuertas para que el Congreso Nacional sea “tomado” por narcolegisladores que buscan protección especial invocando fueros parlamentarios para eludir sus procesos penales.

Inmunidad parlamentaria afecta ejercicio del legislador

Kattya explicó que la inmunidad parlamentaria afecta especialmente el ejercicio de la función del legislador, es decir, todo aquello que esté vinculado a las opiniones, agendas y denuncias realizadas desde el cargo legislativo.

“Estamos protegidos para no ser eventualmente procesados ni por las opiniones que emitamos, ni por las denuncias que formulemos y que se nos pueda pedir eventualmente una prueba de eso. Tenemos que tener en cuenta que la corrupción justamente es un fenómeno que no deja rastros y que nosotros tenemos, no solamente la posibilidad de denunciar, sino que también el blindaje constitucional para emitir opiniones para debatir dentro del plenario”, acotó.

Lea más: El imputado Erico Galeano juega fútbol con parlamentarios en Mburuvicha Róga

Agregó que, básicamente, en eso se centra, por eso es necesario apelar a que la justicia realice una interpretación correcta de los alcances de los fueros parlamentarios.

Exdiputado Ozorio, procesado por “A Ultranza Py” está preso

“Esta es una decisión de política criminal que está en manos de la justicia (fiscalía y Poder Judicial) en los casos de los administradores públicos y legisladores y es una pena que nuevamente se baje una línea de blindaje a la criminalidad organizada que opera desde el poder político”, lamentó en conversación con la redacción de nuestro diario.

La senadora del PEN recordó que en ese sentido, en el periodo legislativo pasado se ha avanzado suficiente y se ha interpretado que aquellos legisladores que han sido procesados por delitos comunes, o que están vinculados, por ejemplo, en el caso de Miguel Cuevas, a una administración anterior en la función pública, o en el caso de Ulises Quintana, un tema específico de drogas, no nos podemos extraer de la regla general ante eventuales procesos por hechos punibles que tienen que ver con el crimen organizado.

Lea más: Primero fútbol con Erico Galeano, luego anuncian plan anticorrupción

“Tenemos el caso de Ozorio (Juan Carlos), que siendo diputado, fue imputado y hoy está cumpliendo prisión preventiva, justamente a raíz de las investigaciones del operativo de “A Ultranza Py”, que también afecta a Galeano, motivo por el cual él no puede ser excepcionado, ni los fueros pueden ser invocados en ese sentido para protegerlo”, finalizó.