Criticaron a senadora por cabildeo, pero recurrieron al mismo servicio

“Este gobierno (refiriéndose al del expresidente Mario Abdo Benítez) encabeza lobbys en Estados Unidos (...) Ellos habían hecho lobby con el informe fraguado del narcotraficante de Giuzzio, sumado a lo de Arregui. Eso es lo que llevan a Estados Unidos” (sic), declaró el senador cartista Antonio Barrios el 8 de agosto de 2022. Fue luego de que los voceros del cartismo publicaran que la senadora colorada Lilian Samaniego contrató a una empresa dedicada al cabildeo para organizar encuentros en el país del norte.

“Esto es muy grave (...) “más de uno le vamos a pedir alguna explicación (a Lilian Samaniego)”, expresó en ese entonces también el exsenador y actual ministro del Interior, Enrique Riera, por el pago de un lobista por parte de la legisladora. “Publicando las fotos de las reuniones en su Facebook, el mensaje que quiso transmitir Lilian (Samaniego) era que se diga: ‘estos andan muy bien con los Estados Unidos y consiguen reuniones cuando quieren’”, insistió el 8 de agosto de 2022.

Ambos, entonces senadores, decían que mediante el pago de un cabildeo la senadora Samaniego perseguía al ahora titular de la ANR, Horacio Cartes, que días antes (22 de julio de 2022) había sido declarado “significativamente corrupto” por EE.UU.

Lo contradictorio es que el actual presidente Santiago Peña Palacios -un día después de su proclamación como presidenciable colorado y la de Horacio Cartes como titular del Partido Colorado- habría recurrido a similar servicio. Así al menos lo revela el formulario de la Ley de Registros de Agentes Extranjeros, conocido como FARA por sus siglas en inglés, en el portal oficial del Departamento de Justicia de EE.UU., por la empresa The Cormac Group LLC.

El documento, de acceso público y con fecha 11 de enero de 2023, cita que la compañía fue contratada por Peña Palacios para la realización de reuniones con congresistas y organizaciones a finales de enero de este año. Por ese servicio debía cobrar US$ 10.000 (unos G. 74 millones), pero en ninguna parte se menciona el método o forma de pago, ya sea en efectivo o por transferencia, del entonces candidato del ANR.

Individual, pero vive en ANR

La gira del presidente Santiago Peña por Estados Unidos, que tuvo lugar entre el 22 y el 28 de enero de 2023, había sido muy promocionada debido a que el recién proclamado candidato colorado mantendría reuniones con legisladores y organizaciones del país para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Incluso, los voceros del cartismo publicaban que el recién proclamado candidato colorado recibió la invitación del Georgetown Americas Institute (GAI) de Washington D.C. para una ponencia bajo el tema: “El futuro de Paraguay en un continente turbulento”.

En ninguna parte se mencionaba la contratación ni mucho menos pago de un lobista para aparentemente concretar los encuentros en Estados Unidos, algo muy criticado por ese sector político, según los antecedentes.

Un punto curioso es que en el documento ante el Departamento de Justicia de EE.UU., el consultor consignó que Santiago Peña iría en forma individual y no parte de un partido político. Sin embargo, en el detalle como su dirección particular figura: 25 de mayo 842 casi Tacuary-Asunción, sede central de la Junta de Gobierno, presidida por Horacio Cartes.

Dos paraguayos, entre 2010 y 2023

La lista de registrantes provenientes de nuestro país revela que solo dos paraguayos, entre 2010 y 2023, es decir, en los últimos 13 años, figuran en la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) del Departamento de Justicia de EE.UU.

Uno de ellos es de la senadora colorada Lilian Samaniego, que el 8 de julio de 2022 contrató a la empresa Planty & Associates LLC para el servicio de cabildeo. La legisladora, luego de ser duramente cuestionada por el cartismo por esta contratación, había confirmado que contrató a lobistas para poder reunirse con parlamentarios norteamericanos y que el objetivo era tratar un proyecto sobre “defensa, seguridad e inteligencia”.

Negó haber hecho algún tipo de lobby para la declaración del expresidente Horacio Cartes como “significativamente corrupto” y afirmó que pagó US$ 7.500 (unos G. 51 millones) de su bolsillo para esta gestión. El formulario dice que concurría como parte del gobierno de un país y se consignó como dirección la Cámara de Senadores: 14 de Mayo e/ Avda. de la República (Asunción).

El otro paraguayo es el actual presidente Santiago Peña Palacios, quien habría contratado el 11 de enero de 2023 a la compañía The Cormac Group LLC para el servicio de “lobby”. En el caso del mandatario, el formulario dice que recurría en forma INDIVIDUAL, pero se consignó como su dirección particular: 25 de Mayo 842 c/ Tacuary (Asunción), sede de la Junta de Gobierno.

La documentación dice que la empresa debía cobrar por el servicio US$ 10.000 (unos 74 millones). Sin embargo, –hasta ahora– no se sabe quién financió dicho monto y cómo pago, debido a que pese a buscarlo para su versión no respondió a nuestros mensajes.

El listado FADA menciona que entre los años 1955 y 1999 existen 15 presentaciones de personas de diferentes ámbitos del Paraguay.