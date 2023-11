Cones advierte que “Harvard University” no tiene habilitación en Paraguay

El Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) alertó ayer a los interesados en cursar la carrera de medicina sobre publicidad de ofertas de entidades educativas no habilitadas legalmente en nuestro país, haciendo referencia a “Harvard University Paraguay”. Esta “institución” cuya ubicación y teléfonos se desconocen promocionaba a través de una página web con extensión en nuestro país (py) promocionaba dicho curso de grado con sus respectivas “bondades”.

Según el Cones, las Instituciones de Educación Superior (IES), ya sean universidades e institutos superiores, legalmente habilitadas por esa entidad son las únicas que pueden implementar y ofertas programas de estudios y titulaciones válidas en el Paraguay conforme a la Ley 4595 “De Educación Superior”. Señala que en cuanto a las publicaciones de Harvard -University Paraguay se aclara que la misma no tiene existencia legal en nuestro país y por lo tanto tampoco cuenta con ofertas académicas aprobadas legamente por el consejo de educación superior.

“En ese sentido, si no tiene existencia legal, sus matriculaciones, desarrollo de clases, emisión de certificados y/o títulos no tendrán validez alguna, así como las ofertas académicas que se publiquen o promuevan por cualquier medio de difusión” (sic)

El Cones informa igualmente que la nómina de universidades e institutos superiores con habilitación legal para funcionar en nuestro país se encuentran publicadas en el portal institucional: http:www.cones.gov.py/resoluciones/

“Ante las eventuales ofertas publicitarias provenientes de redes sociales u otros medios no oficiales se recomienda tomar las debidas precauciones y consultar los registros del Cones”, añade.

Publicidad de “Harvard University”, en portugués

“O seu futuro começa aqui. Faça sua pré-inscrição (tu futuro comienza aquí. Realiza tu preinscripción)” se lee en la portada del “Harvard University”.

La página web detalla que el costo mensual de la carrera es de US$ 1.000 (G. 7.500.000 a la cotización actual), mientras que el costo de vida mensual (sic) –sin incluir esa cuota– es de 3.000 a 4.000 reales, entre 700 y 800 dólares americanos (alrededor de G. 5.250.000 a 6 millones de guaraníes).

Señala que los documentos para la inscripción son el RG (cédula de identidad), acta de nacimiento, matrimonio o divorcio, además del expediente académico de secundaria. Para la preinscripción, existe un formulario.

No lanzan publicidad de esa forma, afirman

El rector de la Universidad Autónoma San Sebastián (UASS), Fulgencio Samudio, deslindó ayer responsabilidades sobre los anuncios de la carrera de medicina promocionados por redes sociales y en los cuales se usa la insignia de esa casa de estudios. “Ese es no es nuestro estilo de publicidad, el de mencionar materias y una serie de cosas”, indicó.

Dijo que el correo electrónico y otros datos no corresponden a su universidad. “Eso está en portugués y el precio está asignado en reales. Nosotros no hacemos así, además, particularmente te digo yo que cuando vos haces marketing, no hay que dar precio”, expresó.

El representante insistió que el anuncio no es el estilo de la universidad y que para publicaciones de ese tipo ya sea de la casa central o filiales necesariamente debe tener la aprobación del rector. “No es nuestro estilo de hacer la publicidad indicando precios, indicando asignaturas que damos, porque toda la carrera que se ofrece digamos, viene la gente y se le muestra y se le orienta como trabajamos”, reiteró.

Sobre el origen de este tipo de anuncios, Samudio afirmó que hacen las averiguaciones, pero no llegan a los responsables. “Yo digo a lo mejor que es de la competencia. La competencia desleal y en vez de trabajar por su institución trabaja en contra de los que están trabajando bien”, señaló.

El rector reconoció que trabajan con personas que captan estudiantes en el Brasil. No obstante, dijo que las indicaciones y toda la publicidad tiene que salir de la casa central de la universidad ubicada en San Lorenzo. “Autorizado por la asesora jurídica y por mí. El rector tiene que dar su visto bueno para que salga cualquier tipo de publicidad. En ese sentido, nosotros cuidamos mucho. Los responsables, digamos, de gestionar de traerle al alumno están sometidos a las reglas del juego de la institución” (sic)

Los anuncios están en red social bajo el usuario Universidade Medicina.

Seis proyectos de medicina, en estudio

El presidente del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), Clarito Rojas, señaló que actualmente se tiene registrado seis proyectos de medicina reingresados. “Hay proyectos de medicina que fueron presentados, devueltos, vuelto a ajustar y se vuelven a incorporar. Van corriendo su proceso normal”, expresó.

Indicó que entre los proyectos de medicina reincorporados están la Universidad Nordeste del Paraguay y la Universidad Gran Asunción (Unigran) para el área capital.

Con relación a la Universidad Hernando Arias de Saavedra, que también oferta la carrera de medicina por su página web y dice ubicarse en Pedro Juan Caballero, Rojas dijo que esa casa de estudios terciarios como tal fue creada por ley. “Es una institución legalmente constituida porque está creada por ley”, declaró.

Dijo que precisamente esa universidad es otra de las que trabaja en el proyecto desde hace varios periodos para la carrera de medicina y enfermería.

“No me consta en este momento su funcionamiento, por lo menos aquí en mi puesto no a la vista una plantilla para responder en forma inmediata”, añadió.

La Universidad Superior Hernando Arias de Saavedra dice que está Manuel Domínguez y Gaspar Rodríguez de Francia de Pedro Juan Caballero. Sin embargo, en el sitio solo está una casa de cambios.