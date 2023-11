Harvard University Paraguay: Cones advierte sobre publicidad de ofertas educativas no habilitadas

Mediante un comunicado publico, el Cones advierte sobre Harvard University Paraguay, aludiendo sobre publicidad de ofertas de entidades educativas no habilitadas legalmente en nuestro país.

“El CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CONES) indica a toda la ciudadanía que únicamente las Instituciones de Educación Superior (IES) - Universidades e Institutos Superiores- legalmente habilitadas por el CONES pueden implementar y ofertar programas de estudios y titulaciones válidas en el Paraguay, conforme la Ley N° 4995/2013 “De Educación Superior”, indican.

Harvard University Paraguay no existe

En el comunicado indican que la Harvard University Paraguay no existe legalmente en nuestro país, por lo que insisten en que al no estar habilitada, no debería publicitar ofertas educativas.

“En cuanto a publicaciones que refieren a “Harvard - University Paraguay” (www.harvard.com.py), se aclara que la misma NO tiene existencia legal en nuestro país, y por tanto tampoco cuenta con ofertas académicas aprobadas legalmente por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), en ese sentido, si no tienen existencia legal, sus matriculaciones, desarrollo de clases, emisión de certificados y/o títulos no tendrán validez alguna, asi como las ofertas académicas que se publiquen o promuevan por cualquier medio de difusión”, indican en el documento oficial.

Aclaran que las universidades deben ser creadas por Ley de la Nación y que la nómina de universidades e institutos superiores con habilitación legal para funcionar en nuestro país se encuentran publicadas en el portal institucional del Cones: http://www.cones.gov.pv/resoluciones/

Harvard University Paraguay se hizo viral

El 18 de noviembre se hizo viral un posteo de Aldo Benítez, en el que compartió una foto del cartel de la universidad ironizando sobre la posibilidad de estudiar en Harvard pero en Paraguay. “¿Siempre quisiste estudiar en Harvard? Que nadie detenga tus sueños”, escribió el usuario en su cuenta de X.

El hecho se da en un momento crítico de la educación superior, debido a los cuestionamiento a algunos legisladores sobre la legitimidad de sus títulos y la ilegalidad e informalidad en la que trabajan varias casas de estudio.

Por parte del Cones, ante las eventuales ofertas publicitarias provenientes de redes sociales u otros medios no oficiales, recomiendan tomar las debidas precauciones y consultar los registros de la institución.