La ley “hambre cero” es “mentirosa y maniobrera”, afirma Esperanza

De mentirosa y maniobrera calificó la senadora Esperanza Martínez la cuestionada ley de hambre cero, hasta ahora solo proyecto, propuesta por el gobierno de Santiago Peña, con el que se busca centralizar las compras relacionadas con la alimentación escolar.

“Lo que ustedes ya señalaron, hacer un ataque contra el gobierno departamental de Central, que es un botín estratégico para el Partido Colorado, que lo perdió por la corrupción de su gobernador anterior. Yo creo que esta ley es mentirosa y maniobrera, está tratando de engañarle a la gente con un título que toca el corazón de todas las familias paraguayas, o ¿alguien se pueda oponer a hambre cero en las escuelas? Nadie puede oponerse”, refirió.

Lea más: “Hambre cero”: programas “exitosos” de investigación, educación y salud seguirán, garantizan

Agregó que detrás del proyecto no hay financiamiento que garantice y que no perjudique a otros sectores, como es el caso de la educación de arancel cero en las universidades, no garantiza la prevención de la corrupción y no tiene absolutamente ninguna propuesta de modelo de gestión para garantizar la calidad, oportunidad y continuidad de la alimentación escolar en todo el Paraguay.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hambre cero no contempla solución de alimentación escolar

Esperanza Martínez aseguró el proyecto de hambre cero propuesto por el Ejecutivo no contempla soluciones a los problemas de financiamiento, corrupción ni de gestión de la alimentación escolar.

“¿Cuál es el problema que tenemos? Primero, que la plata no alcanza para todos los colegios, para todos los niños, todo el periodo escolar. El segundo es que la plata que tenemos se maneja con corrupción, corrupción del nivel central como corrupción de los gobiernos departamentales. Tercero, es la modalidad de gestión, o sea, cómo hacemos”, explicó.

Lea más: Hambre cero en las escuelas: método de financiación de programas son poco claros

Indicó que el almuerzo escolar no es nada más darle de comer a los alumnos pobres, sino que debería ser parte del proceso educativo, incluso, para comer bien y hasta exista un proceso de socialización.

Hambre cero busca sacar plata a otros proyectos

Sobre el financiamiento del proyecto de ley hambre cero, dijo que lo que buscan con el proyecto es sacar financiamiento a otros sectores y políticas públicas.

“La pregunta es: esta ley le da plata. Si le da la plata, pero le saca toda la plata a la educación superior, a lo que es la Ley de Salud Mental, otras asignaciones que tiene salud, le saca al Conacyt, le saca a primera infancia, le saca al arancel cero que nunca quiso el gobierno este, ni el anterior, que funcionara”, expresó.

Lea más: “Hambre cero”: proyecto tiene “buenas intenciones”, pero muchas lagunas jurídicas, según sindicato de directores

Dijo que al centralizar los llamados a licitación en la administración central, lo que ocurre es que se centraliza la corrupción en pequeños grupos de los amigos más cercanos de los ministros de turno y del Presidente de la República. “¿En el gobierno local y en el gobierno departamental hay corrupción y se roba? Claro que hay corrupción y se roba, pero en el Gobierno central también hay y es más grande y dirigida, en la otra, por lo menos, es una corrupción más democratizada en miles de partecitas”, ironizó.

Con hambre cero buscan que fracase arancel cero

La senadora criticó también que el gobierno de Santiago Peña busca que algunos proyectos y políticas públicas fracasen con el desfinanciamiento, redirigiendo los fondos al proyecto de hambre cero.

“Le han negado el arancel cero, ¿por qué? Porque querían que fracasara y que las universidades digan ‘no me alcanza, no tengo, entonces hay que cobrar de nuevo’, porque acá hay un interés en que la educación superior sea privada, que la educación superior no sea gratuita y de calidad, porque es una posición política e ideológica”, refirió.

Tildó de mentiroso al ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, quien dijo que el dinero después verían de dónde sacarlo. “Yo les dije ayer a los estudiantes, si les van a sacar un derecho que tienen por ley, que quede otra ley en su reemplazo, que mantenga ese derecho”, alegando que no existe ninguna ley que asegure que las otras políticas públicas de educación no queden sin financiamiento.