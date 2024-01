Opositores afirman que el Ejecutivo promueve una dictadura económica

El senador Líder Amarilla (PLRA) denunció que se plantea una “dictadura económica” desde el Poder Ejecutivo con el proyecto de ley “hambre cero” en las escuelas. Mencionó que de los US$ 16.000 millones establecidos en el Presupuesto General de la Nación 2024, el Ejecutivo administra el 95%, el Poder Legislativo el 0,22%, el Poder Judicial el 5%.

Mencionó que el 2% que se le transfiere a las gobernaciones ahora el Ejecutivo, al que tildó de “angurriento”, pretende absorber y sacar presupuesto a la Gobernación del departamento Central, uno de los dos gobernadores liberales.

“Este proyecto es discriminatorio, porque se basa en una decisión política partidaria. Le atacan al gobernador de Central y al pueblo centralino porque no es de su signo político porque Hugo Javier se pasó robando 5 años, y en base a esa información de la Contraloría toman esta decisión, lo que tienen que hacer es mandarle preso a Hugo Javier y que se ejerza un mayor control sin restar autonomía”, dijo.

Amarilla afirmó que el proyecto de ley es discriminatorio e inconstitucional porque la desentralización está garantizada en el artículo 1 de la Constitución.

Dilema perverso y maléfico, dice Esperanza

La senadora Esperanza Martínez (FG) manifestó que detrás del proyecto de ley que tiene un rostro cariñoso y afable porque habla de niños, se deja de lado el arancel cero para estudiantes de la educación terciaria.

Anunció que el próximo martes en la biblioteca del Congreso convocaran a gobernadores, intendentes y a estudiantes para que los jóvenes pregunten al ministro de Economía Carlos Fernández y a sus asesores donde esta la plata del arancel cero, la plata del Conacyt, “Tanto queremos tener un proyecto de desarrollo sin embargo vamos a castigar a la educación superior”, lamentó.

Indicó que el proyecto pone a la población en el dilema: “o quieren que los niños coman o quieren que los estudiantes universitarios tengan acceso a la universidad gratuita, ese es el dilema perverso y maléfico que está detrás de esto, es una ley tramposa, y esa trampa la tenemos que discutir políticamente”, dijo Martínez.

Indicó que ningún artículo del proyecto de ley garantiza que se va a tener un almuerzo de calidad nutricional, oportuno y sin que se robe. De la conferencia de prensa participaron: Eduardo Nakayama y Celeste Amarilla del PLRA; José Oviedo (CN) y Kattya González (PEN).

Becarios no ocupen espacios de los nepo babies, lamentan

El senador Eduardo Nakayama (PLRA), se preguntó porque los becarios que estudiaron en el exterior no ocupan los espacios que los nepo babies están ocupando. “Hoy tenemos que preguntarnos porque el Estado ha invertido tanto dinero y sin embargo estos espacios no son ocupados por personas capacitadas. Hay becarios que no tienen trabajo”, dijo.