“Hambre Cero”: buscan centralizar privilegios del gobierno central, afirma intendente de Atyrá

Hablar de ineficacia o de corrupción de manera generalizada es una falta de respeto al brazo ejecutor del gobierno y del Estado paraguayo, que son las Municipalidades, según afirmó Juan Ramón Martínez, intendente de Atyrá, en referencia a las palabras del Presidente de la República, Santiago Peña, durante la presentación del proyecto de ley Hambre Cero por parte del Poder Ejecutivo.

“El proyecto del ejecutivo, en el artículo B, contempla la eliminación del Fonacide y de Royalties, lo que constituye una manera de socavar esa conquista que hemos logrado en la descentralización. Para más es totalmente unilateral de parte del Ejecutivo en una enunciación que expone a los intendentes como ineficientes y corruptos. Las municipalidades somos las entidades más controladas del país, eso no significa que no exista gente que tenga desprolijidades administrativas, aquellas municipalidades que no cumplen con las leyes hoy día están procesadas”, refirió.



Recalcó que uno de los logros más significativos de la Constitución del 92 fue el reconocimiento del país como unitario y descentralizado, lo que hizo que Paraguay se extendiera un poco más de calle última y que, anterior a la constitución, las zonas rurales se manejaban sin recursos, con mucha pobreza y con la guapeza de la gente.

Estado ignora necesidades de la gente

Martínez dijo que con la descentralización llegaron los recursos, con lo que se desarrollaron las comunidades y hasta se puede poner como ejemplo Atyrá, referencia del proceso democrático.

“Tenemos la mayor alternancia de gobiernos de signos políticos diferentes, necesidades satisfechas en muchos aspectos, el 100% de agua potable, de energía eléctrica, accesibilidad, una comunidad altamente participativa”, aseguró.



Por otra parte, mencionó que tenemos 20% de pobreza, es decir, 20% de la población tiene necesidades insatisfechas, lo que recae directamente en las municipalidades. “Tenemos ese problema porque el Estado, a través de los ministerios, no llega a esa instancia; sin embargo, nosotros nos despertamos mirando la cara de nuestros conciudadanos que tienen necesidades y a quienes no podemos ignorar, como ignoran la gente que viene de la capital por el solo hecho de que no tiene combustible o viático, nosotros no podemos escondernos de nuestra gente”, sentenció.

Acusación de ineficiencia es técnica de “desgaste” a intendentes

El intendente de Atyrá aseguró que quienes ocupan cargos en la administración central del Estado están aplicando una técnica de desgaste a los intendentes al referirse a ellos como corruptos e ineficaces.

“Tenemos 2.090 alumnos que alimentar, de los cuales el programa del Ministerio nos provee para 355 alumnos, para 60 días, y nosotros contratamos para el almuerzo G. 9.640 (por plato), y la gobernación contrata a G. 13.980 y el MEC a G. 15.700, ¿qué pasa? ¿Quién más eficiente? Nosotros damos a 60 días, el MEC a 180 días, porque ellos tienen los recursos y para nosotros es difícil y tenemos que hacer malabares, 1.090 alumnos en Atyrá no reciben almuerzo y nosotros hacemos almuerzo por autogestión, por padrinazgo, recibiendo la generosidad de la gente procuramos paliar lo que no nos dan a través de iniciativa local”, refirió.

Agregó que con la descentralización, el flujo del dinero también se mueve a nivel local, ya que las adquisiciones se realizan de negocios y productores locales, generando mayor desarrollo. Además de asegurar que al no recibir una alimentación en condiciones adecuadas, reciben directamente el reclamo de las asociaciones de padres, de los supervisores, de los directores de colegios, haciendo que una municipalidad nunca pueda dar algo de mala calidad.

Las municipalidades soportan la ineficiencia de los gobiernos centrales

El intendente dijo que son los municipios los que deben soportar la ineficiencia del gobierno central, y además, dar la cara, porque son las autoridades más cercanas a la población; sin embargo, las que menos recursos manejan.

“Cuando hablamos de hambre cero nos gustaría que se hable de las condiciones de vida que tienen nuestras personas de la tercera edad, las madres solteras, las personas con discapacidad, porque si los niños van a la escuela con el estómago vacío, significa que en casa también hay estómago vacío. Por ejemplo, se hacen contratos multimillonarios en caminos vecinales en la dirección de caminos vecinales del MOPC; sin embargo, nuestros caminos son intransitables. Son ineficientes porque están centralizados”, criticó.



Agregó que la municipalidad de Atyra no recibió la transferencia del año 2023 por una mala retención de G. 50.000, situación con la cual están de acuerdo, porque así deberían funcionar los organismos de control; sin embargo, cuestionó porque no ejecutan el mismo control, con tanto detenimiento, a los otros organismos del Estado central.

No descartan asamblea permanente

Martínez reiteró que el acto de cerrar las municipalidades el martes es un acto de protesta por la intención del Poder Ejecutivo de retroceder en la descentralización de los recursos para la alimentación escolar. Se reunirán con Santiago Peña, Presidente de la República, para tratar de destrabar el conflicto.

“La propuesta es que siga el proyecto de universalización de almuerzo escolar y que el 100% manejen las municipalidades. El interés de centralizar los recursos del estado siempre hubo, esto no es algo nuevo, eso facilita la concentración de privilegios, con la descentralización los privilegios se desconcentran. La propuesta nuestra es agudizar los organismos de control. Somos conscientes de que uno no puede maladministrar algo tan sensible como es la alimentación escolar”, refirió.

Mencionó como en Ñeembucu, que es el departamento del Vicepresidente de la República, Pedro Alliana, de 16 intendentes, 14 están en la línea de defender la descentralización. No descartó que al no generarse un consenso sobre la descentralización de los recursos para la alimentación escolar derive a una asamblea permanente de los gobernantes municipales y mantenga alerta a la ciudadanía.