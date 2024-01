“Hambre cero”: si no existe buen control habría más dinero disponible para “tragadas”, dice contralor

El contralor general de la República, Camilo Benítez, reconoció que con el proyecto de ley “Hambre cero” del presidente Santiago Peña se manejará mucho más dinero concentrado que con el sistema del Fonacide. Por tanto, habrá mucho más caudal de plata disponible para las “tragadas” a las que los corruptos están acostumbrados.

El funcionario enfatizó que es necesario un control mucho mayor y el proyecto debe dejar claramente establecido que es la Contraloría la institución facultada a recibir todos los reportes de gastos.

Advirtió que si no existe control y transparencia serán mucho mayores los montos con que se podrían hacer “festines” de malversaciones, pues será mayor la asignación presupuestaria para el fondo de alimentación escolar.

Planean monitoreo en tiempo real

Rescató el hecho de que para la Contraloría será mucho más fácil auditar 17 gobernaciones que 287 municipios, pero insistió en que hacen falta ajustes relacionados a la puntillosidad de los controles.

En este sentido, mencionó que están desarrollando una plataforma de monitoreo concurrente en tiempo real. Apuntan a tener un plantel de auditores que recaben información todos los días en campo; es decir, en las escuelas.

Pero para esto, advirtió el funcionario, necesitan que les otorguen herramientas presupuestarias. El objetivo que tiene Benítez es hacer 300 visitas diarias durante los 180 días del año lectivo, utilizando el método de controles aleatorios en todo el territorio.

Reconoció que existe una “puja enorme de personas que quieren seguir lucrando con esto”; por tanto, cree firmemente que si se mejoran los controles se mejorará el gasto.

Fonacide “se concibió mal”

Para Benítez, el principal objetivo debe ser que el alimento llegue a los chicos. “Nosotros evaluamos la calidad de la comida y la cobertura actual y es una vergüenza lo que pasa; los niños tienen hambre y así no aprenden”, expresó.

Opinó que el Fonacide “se concibió mal”, pues “basa la distribución de la comida en la fórmula de royalties, que tiene que ver con territorios inundados y no con cantidad de alumnos. Por eso hay departamentos que tienen más asignación que otros donde hay más necesidad”.

Comentó que la semana próxima presentará al Congreso Nacional una serie de sugerencias en cuanto a lo que tiene que ver con el control. “Si bien se mantiene el rol de la Contraloría, las penalidades no están estipuladas”, señaló Camilo Benítez.

Es importante que sanciones se establezcan

Añadió que es “absolutamente importante que dentro del texto de esta nueva ley estén expresamente establecidas las sanciones para los ordenadores que no cumplan con las rendiciones de cuentas y con las advertencias que haga la Contraloría en tiempo real”.

Adelantó que si no se consiguen los ajustes que considera fundamentales, no será cómplice de procesos sin control.

“Si no se ajustan los controles necesarios, este muñequito no se va a subir a ninguna torta”, expresó.

En conclusión, el contralor dijo estar de acuerdo en que hay muchos puntos que discutir, pero lo que no desea es que se rechacen los fondos. “Que se cambie quién va a ejecutar, no hay problema, pero los niños tienen que comer todos los días, eso es lo que no se puede discutir”, aseveró.