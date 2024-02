Celeste Amarilla: cartismo pediría extraordinaria para expulsar a Kattya del Senado esta semana

En comunicación con ABC Cardinal, la senadora Celeste Amarilla (PLRA) afirmó que la aparente intención del oficialismo cartista colorado de impulsar un juicio político y destitución de la senadora Kattya González (Partido Encuentro Nacional) es “el inicio de una cacería” por parte del cartismo a las voces opositoras más prominentes en la arena política.

Legisladores de la oposición denunciaron que existe un “plan” del movimiento oficialista Honor Colorado de la ANR de impulsar la destitución de la senadora González, una de las voces más críticas hacia el cartismo en la Cámara Alta del Congreso, con especulaciones de que se trata de una represalia por las denuncias hechas por esa legisladora sobre la dudosa autenticidad del título universitario del senador cartista Hernán Rivas o como una maniobra de distracción vinculada al polémico proyecto “Hambre cero en educación” del Poder Ejecutivo.

“Nosotros tenemos información de que el plan existe, de que están decididos”, dijo la senadora Amarilla, quien opinó que se trata de otro ejemplo de la actuación del cartismo como una “mayoría irresponsable” en el Congreso.

Afirmó que los rumores indican que el cartismo presentará hoy el pedido de juicio político a la senadora González y solicitará que el Comité Permanente del Congreso –en funciones mientras dura el receso parlamentario– llame a una sesión extraordinaria del Senado “inmediatamente”, mañana o el miércoles para la votación.

Los números para la expulsión

En su última sesión ordinaria en diciembre, el Senado –por iniciativa del cartismo, que buscaba proteger al senador Hernán Rivas- aprobó una modificación a su reglamento, elevando a 30 el número de votos necesarios para expulsar a un senador.

La senadora Amarilla dijo que bajo el nuevo reglamento “está difícil” que el cartismo, a pesar de su mayoría propia en el Senado y la adhesión de senadores “satélite” de otros partidos, consiga los votos necesarios para expulsar a la senadora González. Comentó que habló con senadores del propio Partido Colorado, disidentes del cartismo, quienes dijeron que no apoyarían la iniciativa de expulsión.

Sin embargo, señaló que hay “rumores” de que los cartistas ignorarán el cambio al reglamento y buscarán impulsar la expulsión de la legisladora opositora con una mayoría simple.

Amarilla dice que también está “amenazada”

Sobre el “cerebro” detrás de la intención de expulsar a la senadora González, la legisladora liberal dijo creer que se trata de una orden directa del líder de Honor Colorado y presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes.

La senadora Amarilla comentó que recientemente tuvo lugar una reunión entre diputados de Central, entre ellos liberales, y el vicepresidente Pedro Alliana, quien presuntamente les dijo que “a nivel del comando político” de Honor Colorado estaba decidido y encaminado el plan de expulsar a la senadora González y que ella misma fue “amenazada” durante la reunión con la posibilidad de una expulsión si no se “calma”.

“Lo que no sabe el vicepresidente Alliana (...) es que yo estoy calmada, pero voy a seguir denunciando y dando mis opiniones, por más perjudiciales que sean incluso para mí”, afirmó. “Voy a seguir diciendo lo que quiero y me quieren sacar no hay problema, afuera va a ser peor”, agregó.