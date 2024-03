Jueza admitió imputación de Marito por miedo al JEM, afirma Arregui

Carlos Arregui aseguró que Cynthia Lovera, jueza penal de garantías de Asunción, tenía elementos para rechazar la imputación suya, de Mario Abdo Benítez y otros exfuncionarios del gobierno anterior; sin embargo, la jueza decidió dar lugar a la imputación por supuesta “filtración de información confidencial” para “desprestigiar al expresidente Horacio Cartes”, por miedo a ser juzgada en el JEM.

“Jurídicamente, no comparto. Ella tenía los elementos para rechazar esta imputación. No hay una correspondencia real entre los presupuestos que la ley procesal exige para admitir una imputación y lo que se ha plasmado como tal, como esa acta. Lastimosamente, la jueza de garantía se convierte en una pasapapeles en ese sentido, entonces eso es producto de lo que se está viviendo ya y pasando incluso a otro ámbito, tratando de comprenderla, entiendo que si no hubiese hecho lugar a esta imputación, ella seguramente mañana iba a ser sometida al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”, afirmó.

Dijo que el copamiento generalizado de las instituciones hacen que los magistrados y funcionarios judiciales se atemoricen, que actúen cobardemente, y que de alguna manera no tengan el coraje para decidir conforme a derecho.

No respetaron garantías, según Arregui

Carlos Arregui dijo que analizarán todas las estrategias procesales que puedan eventualmente realizar como imputados y también hizo un llamado a la ciudadanía.

“Fíjense que a nosotros nos investigaron siete meses a escondidas, y el fiscal general hablaba hoy de que van a respetar las garantías del debido proceso, e hizo unas declaraciones muy románticas, pero que en la realidad de los hechos, sus fiscales no están actuando de esa manera. Lamentable lo que ocurre, se nos negó el acceso a la carpeta fiscal, se nos decía que no éramos parte, y ya nos aparecieron con una imputación de 14 tomos, según ellos, de investigación, entonces uno se da cuenta de que realmente las garantías no existen dentro del Ministerio Público para poder litigar”, criticó.

Sobre si serán condenados, explicó que es un presupuesto que está dentro de lo que es el desarrollo de diferentes etapas procesales, pero se defenderán, y si la discusión se da en un escenario jurídico, el gran desafío de corregir la situación lo tiene la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial.