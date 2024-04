Diputados piden a los cartistas que escuchen reclamo de universitarios

Los diputados Johanna Ortega (PPS), Raúl Benítez (PEN), Rocío Vallejo (PPQ), los liberales Rodrigo Blanco, Luis Franco, y los colorados Hugo Meza y Daniel Centurión instaron al Presidente Santiago Peña a escuchar a los universitarios. Recomendaron al presidente Peña y a sus ministros a salir del “quincho” de la avenida España y dejar de improvisar en el gobierno.

“Supongo que vieron la movilización universitaria, pero por si estaban en el quincho y no vieron, les muestro las fotos. Quiero creer que ya se dieron cuenta que no solo nosotros somos los críticos de este gobierno y sus políticas. El mensaje de los estudiantes es muy contundente, o gobiernan con las puertas abiertas con políticas públicas enfocadas en educación y salud o nos encontrarán en las calles movilizados. Los derechos no se negocian. Ese fue el mensaje que dio el estudiantado a Santiago Peña y su grupo de ministros improvisados”, dijo Johanna Ortega.

El diputado Raúl Benítez instó a los cartistas a dejar de desmeritar la movilización estudiantil y escucharlos. “Una frase utilizada por ministros, senadores y el presidente Peña para desacreditar la lucha estudiantil es injerencia política. Pero la injerencia política lo hacen ellos al obligar a los adultos mayores a mendigar a un operador político por un beneficio, cuando se quedan con los medicamentos para entregarlos en campaña. Él habla de injerencia política cuando tuvo que agachar la cabeza a un patrón, colocarse un pañuelo para mantener su trabajo”, dijo Benítez recordando la afiliación de Santiago Peña al Partido Colorado para seguir siendo ministro de Hacienda en el gobierno de Horacio Cartes.

Asimismo, el diputado Blanco señaló que las audiencias que armaron desde el gobierno fueron maquilladas y no reflejó la realidad. “Todos estos atropellos del cartismo se van acumulando y la gente se va despertando. Dejen de hacer audiencias maquilladas y escuchen a la gente. El gobierno aplica políticas no dirigidas al bien general, sino en realidad al bien particular. Los jóvenes se dan cuenta, nos dieron ejemplo de lucha y civismo”, indicó.

Autocritica colorada

Los colorados Hugo Meza y Daniel Centurión instaron al cartismo a hacer autocrítica y a pedir disculpas por la soberbia mostrada ante los estudiantes. “Retiro mi proyecto de blindaje a arancel cero, para trabajar en otro proyecto que está en el debate. Hay que valorar los reclamos de los jóvenes, debemos aprender a escuchar”, anunció Meza. “Acá hay una sola reencarnación de Luis XIV (Cartes) y no es él (Carlos Fernández Valdovinos). Debe de dejar de decir pelotudeces como tratar de burros a los de la UNA”, expresó Centurión.

Insisten en que están manipulados

Los diputados cartistas Alejandro Saiz y Yamil Esgaib insisten en que los estudiantes movilizados están manipulados por un sector de la oposición para “desestabilizar la gobernabilidad” de Santiago Peña, desmeritando de esta manera la lucha universitaria.

“El ministro de Educación fue echado a patadas por los estudiantes cuando intento dialogar. Acá hay otro objetivos y todos saben. Ojala que se aclaren sus dudas en la nueva convocatoria del gobierno este viernes, que vuelvan a las aulas y dejemos a buscarle la quinta pata al gato”, dijo Yamil Esgaib.