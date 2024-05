Rolón responsabiliza a Colombia para dar con autor intelectual de asesinato

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, fue convocado por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores ayer para dar detalles de las averiguaciones sobre el autor intelectual del asesinato del fiscal Marcelo Pecci Albertini, asesinado el 10 de mayo del 2022 en Colombia.

El fiscal general no aportó nuevos datos y se limitó en tirar la pelota a Colombia para que investigue la muerte de uno de sus agentes.

Insistió en que el hecho ocurrió en Colombia y que es responsabilidad de ese país “descubrir el universo” de la causa. “Autores materiales y autores intelectuales”, dijo y habló de desinformación al respecto. “Cualquiera sea el resultado de nuestra gestión, y espero que sea feliz, tenemos que definir cuál es la jurisdicción que los va a juzgar”, sostuvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se le preguntó qué tan cerca están de determinar quién es el autor moral del asesinato de Pecci y respondió que “no están ni cerca ni lejos”.

“La objetividad del trabajo obliga a ir siguiendo cada punta de ovillo y, probablemente, nuestra gestión será feliz cuando demos respuesta al tema”, afirmó en otro momento.

Sobre inclusión de Horacio Cartes

En lo que respecta a la inclusión o no del expresidente Horacio Cartes –citado por Francisco Luis Correa Galeano en su declaración– entre los sospechosos de ser mandante del crimen, Rolón evitó responder directamente.

Lea más: Declaraciones de Rolón podrían “deteriorar las relaciones entre Paraguay y Colombia”

“Investigamos hechos. Todo lo que surja de los hechos nos interesa. No hacemos una persecución simplemente antojadiza contra A o B persona, o porque haya una opinión periodística que lo diga”, señaló.

“Dígannos los hechos. Porque no se olviden, ustedes también tienen el deber de colaborar con la Justicia. Hubo una recompensa de US$ 5 millones que sigue vigente y yo no conozco que nadie esté anotado ahí para dar ningún dato”, dijo, tirando la pelota de la investigación a la prensa.

Refirió durante la conferencia que si surge del hecho va a ser “Horacio Cartes, Mario Abdo o el que sea”. “Hechos, no personas. Las personas deben surgir como identidad propia de los hechos. No tengo evidencias que se dirijan a esa persona”, agregó.

No recurrirán a Cancillería

Pese a reconocer que la cooperación internacional con Colombia está “varada”, señaló que no recurrirán a la Cancillería para solicitar la realización de algunas diligencias pendientes.

“Acaba de volver Manuel Doldán, que no fue recibido siquiera por la fiscal general (de Colombia) pese a que tenía audiencia fijada. No hacemos juicio de valor, simplemente indicamos hechos”, aseguró.

Con relación al peritaje de la computadora de Pecci, entregada por Claudia Aguilera, su viuda, dijo que no es el único equipo con el que se cuenta que podría contener datos, aunque no mencionó si ya se sometió a peritajes o no. Remarcó que hay un solo laboratorio para el trabajo de peritaje en el país.

La cooperación con EE.UU.

En lo que tiene que ver con la cooperación con los Estados Unidos en la investigación, luego del ingreso de la justicia de ese país en la causa, dijo que si bien no puede interceder en lo que sucede en la cooperación entre ese país y Colombia ni dar a conocer datos al respecto, dijo que Paraguay mantiene su alianza con el Departamento de Justicia (Fiscalía norteamericana), así como las Fuerzas de Operaciones Especiales y la DEA.

Lea más: Reunión sobre el caso Pecci: disparidad de opiniones entre senadores

Fiscal amigo de uno de los procesados

El año pasado, el fiscal Carlos Alejandro Cardozo Pereira fue designado como parte del equipo que va a investigar las declaraciones del “testigo clave” del asesinato de Marcelo Pecci. El agente deberá investigar el supuesto vinculo de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y el expresidente Horacio Cartes; sin embargo, saltan vínculos cercanos con miembros de la estructura del presunto narco. Confirmó que uno de los investigados es su amigo de infancia, pero aseguró que se apartó cuando saltó el caso A Ultranza.

Cardozo Pereira confirmó que Hugo Antonio Meza Huespe, alias HM, es su vecino y amigo desde la infancia. “Los conozco desde hace varios años a él y a su familia, éramos compañeros de fútbol, de artes marciales. Hace 30 años lo conozco”, detalló el fiscal Cardozo, quien aseguró, sin embargo, que cortó la comunicación con Hugo Antonio Meza luego de que saltaran sus problemas judiciales.

“Pero viven frente a mi casa, somos todos del mismo barrio, tenemos muchos amigos en común; es una familia bastante cercana a mi familia, eso no se puede negar”, agregó el representante del Ministerio Público.

Consultado si esta situación no considera que podría ser una causal de inhibición, señaló que no, porque él no investigará a Meza, sino las declaraciones de un testigo en Colombia.

Aseguró que estaría obligado a apartarse del caso si llegara a aparecer algún hecho que lo involucre a él o cualquier persona que esté estipulada en el Código Procesal Penal, entre las causas de excusación.

Según las investigaciones llevadas a cabo en el marco de A Ultranza, Hugo Antonio Meza sería el supuesto testaferro de Miguel Ángel Servín, alias Celular.

Lea más: Caso Pecci: ¿incluirán a Horacio Cartes en la investigación?

Celular, a su vez, mantenía comunicaciones constantes con el abogado Rodolfo Manuel Melgarejo (alias Napo), quien estaría vinculado al presunto criminal Ederson Salinas Benítez, alias Ryguasu, miembro del Primer Comando da Capital (PCC). En dichas conversaciones, ambos hablaban de Tío Rico y de Miguel Celular, además de Ryguasu, según la Fiscalía.

Por otra parte, el agente fiscal Cardozo Pereira confirmó que es cuñado de José Luis Rodríguez Tornaco, quien fue viceministro de Industria durante la era de Horacio Cartes y ahora es asesor de Comunicación en Itaipú, tras ser nombrado por el presidente Santiago Peña.

Rodríguez Tornaco se muestra en numerosas fotografías con el actual presidente Santiago Peña.