Fepasa insiste con cuestionado proyecto del tren de cercanías

Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), cuyo presidente es Lauro Ramírez, actualizó el contenido de su portal web institucional, destacando un resumen del plan de implementación del tren de cercanías Asunción -Ypacaraí, con el apoyo del Gobierno de Corea. Es decir, este año la empresa pública va a insistir con la cuestionada iniciativa, que se encuentra en manos del Congreso luego de que se haya aprobado en general el año pasado pero luego se haya decidido retrotraer el proceso a la etapa de la revisión en las distintas comisiones.

Esta actualización del portal se realiza en medio de críticas por la falta de transparencia gubernamental, ya que no se está cumpliendo lo que estipulan las leyes N° 5189 y N° 5282, según corroboraron el Ministerio de Justicia y la Secretaría de la Función Pública (SFP), encargados de hacer cumplir las citadas normativas. De hecho, recientemente se supo que Fepasa acumula multas aplicadas por SFP por no reportar datos básicos de gastos en salarios y el uso de recursos públicos.

Sin embargo, la empresa en lugar de compartir los datos básicos, se ocupó primeramente de que en su web aparezca una ventana emergente al apenas ingresar al portal, que invita a conocer los detalles del plan de implementación del tren de cercanías. Describe “al tren eléctrico con tecnología de punta, que utiliza todo el poder de la energía paraguaya en los paraguayos”.

Aunque hace caso omiso a los cuestionamientos que surgieron en el Congreso, durante el tratamiento del proyecto de ley. Sólo indica puntos principales, sin refutar los puntos criticados. Esta situación fue lo que derivó que la propuesta no sea aprobada en su momento por el Senado. Los impulsores de este plan son el senador Rodolfo Friedmann y otros.

El resumen de Fepasa señala que se trata de una propuesta presentada por el Gobierno de Corea al Gobierno de Paraguay, a través de su organismo público Kind. Enumera que la propuesta incluye planificación, diseño, inversión directa, financiamiento (utilizando fondos especiales para el apoyo al desarrollo, construcción, previsión de material rodante, (tren-tram, de última generación), transferencia de tecnología, capacitación técnica, operación y mantenimiento (con personal paraguayo capacitado) y fondos no reembolsables (donación) para la construcción del centro de capacitación ferroviaria, consultoría para la integración del transporte e instalación del sistema semafórico con el transporte vial.

Entre los puntos citados no se desglosa cómo se va a ejecutar el plan ni los montos destinados a cada ítem. Tampoco se dispone del documento del proyecto ejecutivo propuesto, para que esté a disposición de la ciudadanía.

Seguidamente, describe que los beneficios son transferencia de tecnología, capacitación y crecimiento, financiamiento, experiencia y garantía. En cuanto al financiamiento, señala que hay tres, que son “inversiones directas de US$ 75 millones (Corea), otros US$ 200 millones de los inversionistas (Corea) y préstamo del EximBank Corea a Paraguay de US$ 300 millones”. No menciona nada sobre la participación de empresas locales ni la tasa de interés.

Este último punto es uno de los más criticados por la senadora Desiree Masi. Es decir, el hecho de que en el proyecto de ley ya se estipule qué empresa será la encargada de la construcción, sin licitación alguna. Masi y otros legisladores insistieron el año pasado en que si habrá fondos públicos utilizados, debe haber licitación pública internación y competencia, para que sea una adquisición eficiente del Estado. Si la firma coreana es la mejor como dicen es la que ganará, recalcaba.

Asimismo, puso en duda los datos que contenía la propuesta, pues esta contemplaba que absolutamente toda la población del Departamento Central es la futura beneficiaria del tren. La senadora calificó esto de irreal. Además, cuestionó que la tarifa técnica del boleto se basa en la que se utiliza para el transporte público, que es un parámetro no adecuado para otro tipo de medio masivo de transporte. Para Masi, son estructuras de costo absolutamente diferentes y complejas, por lo que en esos términos rechazaba el plan, aunque destacando la necesidad de mejorar el sistema de transporte.

Sin respuesta el pedido hecho vía Acceso a Información Pública (AIP)

En el Portal Unificado de Acceso a Información Pública (AIP) se encontró la solicitud del ciudadano Wilfrido Fernández de Brix, Expediente N° 49.810, en el cual solicita detalles de este proyecto de ley:

El estudio comparativo como lo exige la ley 6084/2018 (Art. 10) en cuanto a las diferentes alternativas de itinerario y financiación de la obra. Peticionamos también por esta vía copia íntegra de tal estudio comparativo. Si la referida propuesta contiene o no un procedimiento licitatorio. En su caso, si se contempla o no por parte del MOPC y FEPASA un procedimiento licitatorio. Si ya se ha hecho a la fecha la determinación exacta del costo total de las indemnizaciones previstas en la ley 6084 (Art. 9). Ello al efecto de la financiación del mismo y de la obra en general. El articulo 9 es muy claro al obligar a que cualquier propuesta de financiamiento de la obra ya contenga un costo exacto total de las indemnizaciones previstas en tal ley. Consecuentemente no se puede aprobar ningún proyecto sin que ese extremo este cumplido. Si a la fecha ya se ha hecho la determinación final del itinerario del tren de cercanías.

El expediente fue planteado el 25 de noviembre del 2021 y a la fecha no fue respondido. Tampoco se encuentra esas informaciones solicitadas en el portal de Fepasa.

Otros requerimientos sin responder que se encuentran en el portal unificado son referente a la nómina de funcionarios, balance general e informes remitidos a la Contraloría General de la República (CGR), Expediente N° 61.735 del 10 de octubre del 2022. Asimismo, se consulta quiénes son los accionistas actuales de Fepasa, el capital social, el plan estratégico y si cuenta con profesionales urbanistas, Expediente 37.795 del 31 de diciembre del 2020.

Cabe recordar que Fepasa es una sociedad anónima pero el Estado participa como principal accionista. Además, administra la “cosa pública” que es lo que queda del ferrocarril y algunos museos, por lo tanto, es fuente pública de información y está obligada a informar el uso de los recursos públicas (Ley N° 5189) y responder pedidos de informes (Ley N° 5282). Estas leyes fueron calificadas como “sin sentido” por el titular de Fepasa.

Las leyes que promueven la transparencia reglamentan el artículo 28 de la Constitución Nacional y tienen por objetivo promover el combate a la corrupción.

