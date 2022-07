MOPC pide autorización del Congreso para seguir usando el saldo del fallido metrobús

Ya el 7 de abril último, el titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Arnoldo Wiens, remitió una nota al presidente del Senado, Óscar “Cahito” Salomón, en la que se pidió autorización del Congreso para seguir utilizando parte del remanente del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del fallido metrobús. Esto ya se había anunciado meses atrás, pero ahora se presentó oficialmente el pedido.

En este sentido, Wiens quiere “echar mano” a otros US$ 34 millones más de la fracasada obra para el equipamiento y obras complementarias de las oficinas del Gobierno que se construyen en el puerto de Asunción. Del empréstito en cuestión aún quedaban unos US$ 70 millones tras la cancelación del plan.

“El 7 de abril de este año entró oficialmente al Congreso una nota remitida del MOPC donde se pide una reasignación de fondos del componente BTR (metrobús), previa la no objeción del BID, para que una parte del remanente del monto del BTR se use en el programa de reconversión urbana, donde ya no hay disponibilidad de recursos”, expresó el arquitecto Ricardo Riego, responsable de este plan por el MOPC.

Riego resaltó que los US$ 34 millones se destinarán en varios ítems necesarios para la puesta en funcionamiento de las oficinas de gobierno (que ya tiene un avance del 95%) y que no se han podido incluir en el llamado original, así como otras obras complementarias que se necesitan en el Puerto capitalino.

Las licitaciones que prevé el MOPC para usar plata del fallido metrobús

Según había informado Obras Públicas se pretende utilizar US$ 1.100.000 para el acceso por rampa sobre la avenida Stella Maris y otros US$ 16.000.000 para la provisión, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de control inteligente de sistemas de tecnología de la información y comunicación (TIC). La lista sigue con el equipamiento de los cinco edificios, que contempla adquisiciones e instalación de mobiliarios básicos, donde se requieren otros US$ 4.950.000.

Por otro lado, el MOPC pretende seguir utilizando el remanente del préstamo del metrobús en la reparación del muelle del Puerto, pues, según la institución, a partir de los hallazgos realizados en relación al estado actual de la estructura, como consecuencia de la bajante histórica del río Paraguay, se considera prioritario realizarlo en el corto plazo.

Para esto se debe contemplar el estudio, diseño de intervención para la reparación estructural del muelle en el Puerto de Asunción, que requerirá una suma estimada de US$ 2.250.000 para diseño, construcción y fiscalización de dichas obras.

Otros US$ 4.800.000 pretende gastar el MOPC para la adecuación de los accesos viales en el entorno de los edificios y calles internas del Puerto y otros US$ 5.000.000 del saldo de contrato vigente de las oficinas de Gobierno, no se especifica en qué se usarán.

De acuerdo con los datos de Obras Públicas, algunos de estos rubros y trabajos debían ser financiados con fondos locales, pero debido a la pandemia del covid-19, estos fondos fueron derivados al sistema de salud ante la situación de emergencia sanitaria.

La cartera señaló que si bien, el monto a ser reasignado totaliza aproximadamente US$ 34.100.000, se trata de precios referenciales que podrían disminuir (o aumentar) de acuerdo a las ofertas que se reciban una vez que se realicen los llamados a licitación.