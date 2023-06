El 63% de las personas ocupadas en 2022 estaban en la informalidad, según INE

El dato forma parte del informe del INE sobre ”Ocupación informal”, con datos provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares Continua del periodo 2017-2022., que contiene informaciones referentes a la población ocupada en actividades económicas en condiciones de informalidad en el Paraguay, en el periodo de 6 años (2017-2022), así como sus principales características: edad, sexo, área de residencia, años de estudio, categoría ocupacional, entre otros.

La proporción de personas ocupadas, clasificada como informal, fue de 63,0% para el año 2022 y afectó a 1.847.000 personal. Según área de residencia, la población ocupada no agropecuaria, que vive en áreas rurales es la más afectada por la informalidad. Así en el año 2022, aproximadamente 8 de cada 10 personas ocupadas no agropecuarias son informales. Sin embargo, en áreas urbanas de cada 10 ocupados no agropecuarios 6 son informales, añade el informe.

Informalidad afecta mayormente a las mujeres

Por otra parte, el informe del INE detalla que al analizar la informalidad por sexo se observa que, la tasa de informalidad femenina es mayor a la masculina, en las dos áreas de residencia y en todos los años del periodo en estudio. “Para el 2022, el 65,2% de las mujeres ocupadas trabaja en un empleo informal, o sea 7 de cada 10 mujeres en promedio. En tanto que el 61,3% de los varones está en la misma situación. No obstante, los hombres tienen mayor presencia en términos absolutos en el empleo informal, aproximadamente 997 mil hombres, ante unas 850 mil mujeres, aproximadamente”, refiere el informe.

Ocupación informal en jóvenes

El reporte del INE detalla igualmente que en el grupo de jóvenes de 15 a 19 años de edad, se presenta el mayor nivel de ocupación informal en el país, pues afecta a más del 90% de la población ocupada en ese grupo etario. La población adulta mayor, muestra valores de alrededor del 70%, es decir 7 de cada 10 adultos de 65 y más años de edad, están ocupados en una ocupación informal. Los niveles más bajos de ocupación informal se evidencian en el grupo de edad de 40 a 44 años, en el periodo analizado, donde el porcentaje se sitúa en 52,4%.

Para el año 2022, el porcentaje de ocupados informales con 13 a 18 años de estudio es de 39,1%, cifra que aumenta a 86,8% para aquellos que cuentan con 1 a 6 años de estudio y 100% para aquellos que no tienen ninguna instrucción.

Perciben menos del salario mínimo

Entre los ocupados que tienen ingresos inferiores al salario mínimo, 75% son informales, y conforme aumenta el tramo salarial disminuye el porcentaje de ocupados informales. La población con tramos de ingresos equivalentes a 3 y más salarios mínimos, aproximadamente el 30% son informales en el año 2022.

En el año 2022, 9 de cada 10 personas ocupadas de 15 y más años de edad, en trabajos domésticos son ocupados informales. En contrapartida, el empleo público es el más formalizado, dado que la informalidad afecta a casi el 24%, aproximadamente en el mismo año.

Construcción con mayor índice de trabajo informal

Las actividades con alta participación de ocupados informales en el año 2022 son: la construcción (82,6%); comercio, restaurantes y hoteles (69,5%), industrias manufactureras (55,7%); por el contrario, tiene una baja participación en finanzas, seguros e inmuebles (41,7%).

Para la definición de la Ocupación Informal, se han considerado las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adaptándolas a la realidad y circunstancias del Paraguay. Son ocupados informales los trabajadores independientes que no están inscriptos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) del Ministerio de Hacienda y los trabajadores dependientes que no aportan a un sistema de jubilación o pensión.