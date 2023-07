Argentina transfiere US$ 10 millones por mes a la EBY, informó Nicanor

En el marco de las movilizaciones que llevan adelante en el departamento de Misiones diferentes sectores sociales para reclamar kits de víveres, pagos de diferentes servicios realizados y renovación de órdenes de compras (OC), el director ejecutivo paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos, señaló que Yacyretá viene atravesando una crisis financiera a raíz de una reducción drástica en las transferencias mensuales de la República Argentina.

La Margen Izquierda (Argentina) venía transfiriendo entre 18 y 20 millones de dólares por mes; desde hace dos meses se profundizó la crisis financiera en Argentina, y por ese motivo actualmente transfiere solo US$ 10.000.000 por mes, cifra que hasta agosto se mantendría, según dijo el titular de la binacional. “Yacyretá tiene un gasto operativo de US$ 12.000.000 por mes”, añadió.

“Durante nuestra gestión (por el gobierno de Mario Abdo Benítez), la Argentina venía transfiriendo cerca de 18 y 20 millones de dólares por mes. En estos cincos años, nuestro presupuesto fue de entre 140 y 200 millones de dólares por la gestión que realizamos”, explicó Duarte Frutos.

“Yacyretá no tiene normas fijas como Itaipú, que está más institucionalizado, lo que le permite funcionar con piloto automático. Yacyretá es un caos financiero, es un caos en la tarifa, porque hasta ahora no se pudo resolver el Anexo C”, explicó Duarte Frutos.

Recordó el acuerdo Cartes-Macri aprobado en el Congreso de nuestro país y que el Parlamento argentino ni siquiera estudió.

El director paraguayo dijo que, para poder amortiguar esta situación financiera, se buscó un crédito que se calzó con la deuda que se tiene con la Argentina, que debe cerca de US$ 48.000.000 por consumo, y la ANDE US$ 10.000.000. Contó que esto permitió conseguir un préstamo de US$ 35.000.000 del Banco Continental, el que permite amortiguar las deudas con los proveedores.

El próximo director tendrá que hacer una gran gestión para que los argentinos envíen de vuelta los 18 o 20 millones de dólares, y paguen las deudas por consumo y cesión de energía, dijo.