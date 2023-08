El futuro director de Yacyretá buscará reflotar el fallido acuerdo Cartes-Macri

La mayor preocupación del designado como director paraguayo de la EBY por el gobierno de Santiago Peña, Luis Benítez, es la situación financiera de la institución. “Tenemos que hacer un trabajo inmediato con el presidente de la República y el canciller para regularizar las transferencias por parte del gobierno argentino, y con eso honrar los compromisos, continuar con las obras de Aña Cuá y con las obras en nuestros departamentos”, manifestó ayer Benítez.

En este contexto, fue consultado sobre lo que piensa hacer con respecto al fallido acuerdo Cartes - Macri (firmado el 4 de mayo de 2017), y que contenía los puntos principales de lo que luego sería la Nota Reversal N° 2/17. A lo que respondió que tienen que empezar a trabajar con la Cancillería para dar una solución definitiva. “Sabemos que fue aprobado en el Congreso paraguayo, tenemos que hablar con el gobierno argentino, tratar que eso también corra en su congreso y empezar a hacer las inversiones que necesitamos en nuestro país”, expresó el futuro director.

Agregó que deben sentarse a hablar para ver si se puede reflotar aquel acuerdo y mejorar lo que haya que mejorar. “Vamos a hacer un equipo de trabajo donde me van a ayudar Cancillería y el propio presidente de la República. Es algo muy importante que está hace muchos años estancado y queremos que se resuelva”, aseguró.

Lea más: Aña Cua: Consorcio anuncia la desvinculación de 163 obreros

Sobre el tema, Duarte Frutos dijo que el acuerdo Cartes - Macri ordena el sistema financiero de Yacyretá, pero que “desafortunadamente no fue tratado en el Congreso argentino”. Habló de que existe también la posibilidad de empezar a trabajar sobre una nueva nota reversal, pero que dependerá de los resultados de las elecciones presidenciales en el vecino país.

El director saliente recordó que en consumo de energía, el gobierno argentino tiene una deuda con la margen derecha de Yacyretá, de US$ 48 millones y la ANDE debe otros US$ 13 millones. “Hay recursos que tenemos que cobrar, cuentas pendientes y esperamos que a partir de agosto se normalice la transferencia”, añadió.

Duarte Frutos contó que la institución ya usó US$ 48 millones de los US$ 50 millones que obtuvo mediante crédito bancario a nivel local, monto que pretende sea calzado con lo adeudado por el vecino país. Además, la deuda argentina por cesión de energía está cerca de los US$ 68 millones.

Lea más: Director de Yacyretá habla de medidas de presión para cobrar a la Argentina

“Sí, abrimos las compuertas”

El director saliente de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, contó ayer que en el año 2004, cuando fue presidente de la República, se abrieron las compuertas de la Central Hidroeléctrica como modo de presión hacia el gobierno argentino. “Sí, abrimos las compuertas y esta vez también advertimos porque finalmente Argentina es la que más se beneficia con la energía que produce Yacyretá”, reconoció.